Magaly Medina tildó de llorona a Milagros Leiva y la cuadra en vivo: "Lávate la boca antes de llamarme mentirosa" 

Magaly Medina tuvo su réplica y por esta vez decidió responderle fuerte y claro a Milagros Leiva a quien tildó de 'llorona' y dejarle en claro que ella no es ninguna mentirosa. La 'Urraca' utilizó parte de su programa 'Magaly TV: La Firme' para aclararle ciertos puntos del largo discurso que la periodista dijo esta mañana en su noticiero.



Magaly Medina calificó de bajo y 'malaleche' recordar un episodio tan doloroso para ella como lo es su paso por la cárcel por defender su verdad. "Cuando tocan a mi equipo, tocan a mi trabajo profesional, ese, que muchos años he cuidado y por el que alguna vez, y orgullosamente lo digo y cuelgo como medalla, he ido a la cárcel, aunque en la mañana me lo recordaran como 'ay tú que fuiste una difamadora"



"Volvería a ir para sostener la verdad de un reportero mío, pero no me gusta que me mencionen, sobre todo acá en ATV, el tema de la cárcel, porque ese es un tema muy sensible que viví con gente que aún está en este canal, con directivos de este canal", recalcó Magaly Medina.

En otro momento, Magaly Medina sostuvo que Milagros Leiva trató de desacreditar a su equipo de trabajo y que eso no lo iba a tolerar y mucho menos de alguien que trabaja en su propio canal. "Aquí estamos hablando de un caso que ella intentó desacreditar. Si quieres entrevistar a otros invitados, otros personajes, a mí no me incomoda, no me importa, pero mínimo hay que leer y hay que informarse, así no desacreditas a tu compañera de canal, por eso ayer contesté como contesté", agregó.



Asimismo, aclaró que ella no acudió a su programa para que la entreviste porque "no me da la gana ir a tu programa...Yo no le huyo a nadie, lo que pasa es que a mí me da pereza maquillarme en la mañana"



¿CHISMOSA Y LLORONA?



Magaly Medina también mencionó que ella siempre le ganó a Milagros Leiva en el rating cuando estuvo en el noticiero de 90 matinal. "Lo que dije en esa conferencia fue que tú nunca me ganaste cuando estuve en el noticiero de 90 matinal, porque así fue y lo sostengo".



"Esa vez tu te arañaste y te fuiste a llorar por todos los rincones del canal. Yo no lloro, yo no lloriqueo ni me voy a quejar con fulano o mengano. Yo hago periodismo de espectáculos y no le hago caso al chismecito barato de los pasillos de los canales. Yo prefiero ver y así sacar mis conclusiones", le aclaró Magaly Medina a Milagros Leiva.



Finalmente, y algo más ofuscada, Magaly Medina le dijo a Milagros Leiva que ella no es ninguna mentirosa y eso no se lo va a tolerar a nadie. "No me me llames mentirosa, lávate la boca antes de llamarme mentirosa, porque eso es algo que he defendido toda mi carrera".