La actriz Magdyel Ugaz comentó que está gratamente sorprendida con la buena aceptación que sigue teniendo ‘Al fondo hay sitio’, cual continuará el próximo año por ‘América de Televisión’, además, dijo que se viene recuperando satisfactoriamente, tras ser operada de endometriosis.

“Estoy sorprendida porque la serie llevaba fuera del aire cinco años y siempre me preguntaban por si la serie iba a volver, yo les decía: ‘Ya fue, ya acabó’, pero de repente pasó y volvió. A veces, no lo puedo creer, es especial porque siento que en el camino me he encontrado con mucha gente, pero con ‘Al fondo hay sitio’ hay algo especial y cercano . Hay días que son agotadores por el ritmo de trabajo, pero también es gracioso porque somos como niños traviesos”, sostuvo Ugaz, quien se evidenció feliz porque la película que protagonizó ‘Busco novia’ ya se estrenó en ‘Prime video’. “Estoy súper contenta porque estamos en primer lugar de Amazon Primer Video en Perú, solo me queda agradecer a todo el público por su preferencia, por su apoyo y por la retribución al trabajo que hacemos los actores. ‘Busco novia’ es una película súper divertida y puede ser vista por toda la familia”, agregó.

¿Podrías decir que ‘Al fondo hay sitio’ no tiene fecha de caducidad?

Eso que lo diga el público, pero no me veo haciendo de ‘Teresa’ a los 60 años. Espero y creo que estaremos con el público unos años más, este año ha sido increíble, hemos tenido un rating que tampoco imaginábamos.

¿Te gustaría que regrese el personaje de Paco Bazán, ‘Richard Collazos’?

Quién sabe lo que pueda pasar, me parecería chévere que aparezca en algún momento, pero no adelantemos nada y vemos que puede pasar en el futuro.

¿Van a tener vacaciones por fiestas de fin de año?

Vamos a parar un ratito, reponer energías y regresamos el próximo con sorpresas.

¿Cierras el año de una manera positiva?

Totalmente. Ha sido un año muy movilizador, no pensé que entraría al quirófano, no es algo tan chévere, más cuando se trata de temas que tienen que ver con el aparato reproductor, que es algo que te mueve y moviliza hormonalmente. Emocionalmente, siento que ha sido un año de replantear cosas, de mirar y tener conversaciones conmigo misma. Me emociona saber que mi trabajo me salva, me hace aprender y seguir teniendo motivos para seguir creciendo o retarme.

¿Cómo sigues de salud, tras tu operación?

Cada vez más recuperada. Tengo 38 años, pero siempre me he sentido mayor, será porque siempre he estado rodeada de gente mayor (risas). (L.Gamarra)