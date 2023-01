La actriz Magdyel Ugaz indicó que está soltera, viviendo el día a día y que no le quita el sueño volver a rehacer su vida amorosa, además, reveló que se sometió al tratamiento de congelación de óvulos para cuando decida encargar su primer bebé.

“ A veces, también me preguntó: ‘¿Dónde está el amor?’, pero trato de no meterme más cosas a la cabeza o pensar sobre para cuándo voy a encontrar una pareja. Vivo el día a día y agradezco las cosas que me pasan. No me presiono, en el amor no se puede presionar, trato de vivir tranquila y feliz. Vivo el presente, no estar tanto en el pasado ni en el futuro”, precisó Ugaz.

¿Has pensando en congelar tus óvulos?

Lo congelé hace 3 años, pero no sé si la maternidad me sorprenda o nazca el deseo de querer convertirme en madre. Veremos qué sucede o cómo se van dando las cosas.

¿Cómo tomas el éxito de la serie ‘Al fondo hay sitio’?

El 2022 ha sido un año especial para la ‘Teresita’ y para todos los que hemos vuelto a realizar la serie. Hay nuevos personajes, conflictos y me ha encantado poder mirar a otros lugares con mi personaje, que es una fiesta andante.

¿Te gustaría que el personaje de Paco Bazán (Richard) regrese a la serie?

La otra vez escuché que Paco dijo que no quiere que la gente diga que ha abandonado a su hijo, pero todo puede pasar en la serie. Sería increíble que en algún momento aparezca el papá de ‘Richard Jr.’, pero no olvidemos que ‘Al fondo hay sitio’ se caracteriza por sorprendernos. Siento que van a venir cosas lindas para mi personaje de la ‘Teresita’.

¿Qué esperas para este nuevo año?

Seguir en ‘Al fondo hay sitio’, trabajando’, aprendiendo, mirándome, cultivándome y trabajando. Me encantaría seguir estudiando y espero encontrar espacio para eso porque estamos a full con las grabaciones. Sin embargo, sé que nada es imposible, así que veré como acomodo mis horarios para empezar a estudiar.

Por otro lado, Madgyel Ugaz señaló que se viene recuperando satisfactoriamente, tras ser operada de endometriosis. “Me siento con mucha vitalidad, tranquila, en paz y contenta por las cosas bonitas que me está tocando vivir. Cada vez me siento más recuperada. Tengo 38 años, aunque siempre me he sentido mayor. Quizá sea porque siempre estoy rodeada de gente mayor (risas)”, precisó la actriz.