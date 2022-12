La actriz y conductora, Maju Mantilla, felicitó a María Pía Copello y Carlos Vílchez, quienes fueron anunciados como los nuevos conductores del magazine que reemplazará al programa ‘En boca de todos’.

“Los felicito a los dos. He trabajado con él (Vílchez), es más, cuando inició ‘En boca de todos’ empecé con Carlos y Alexandra Horler. Él es una persona muy linda, gran compañero de trabajo, tengo lindos recuerdos y un especial cariño, así que para él va mis mejores deseos, al igual que para María Pía, porque es un horario familiar y al cual le tengo un cariño especial pues han sido muchos años de trabajo ahí. Es muy bonito hacer un programa con contenido para las amas de casa, estoy segura que se van a ganar el cariño de las familias y que les irá muy bien”, precisó Mantilla.

¿Podrías ser la tercera conductora del nuevo programa?

No. Mariana (Ramírez del Villar) fue muy clara, ellos están haciendo todo nuevo, empezando desde cero, convocando a nuevos conductores y con un nuevo formato de trabajo.

Por cierto, Tula Rodríguez tampoco continuaría en el programa...

No se sabe, pero Tula tiene muchos proyectos y oportunidades de trabajo. Es una gran profesional, tiene talento, así que trabajo no le faltará.

¿Es verdad que regresas al teatro?

Así es. Estoy súper contenta porque regreso con la obra ‘¿Y dónde está Santa?, el musical’, que se estrena el 18 de diciembre en La Cúpula de las Artes. Siempre he creído que puedo hacer cosas nuevas. Mi personaje es una de las villanas, seré ‘Maléfica’. Hacer teatro infantil es algo que siempre he querido realizar, mi deseo siempre fue hacer algo para niños y ahora lo haré. Invito a que todos vayan a ver el musical, habrá baile, una puesta en escena muy bonita y un elenco grandioso. Le aseguro que se van a divertir de principio a fin.

¿Descartas volver a la conducción en el 2023?

Por ahí escuché que dijeron que no quiero hacer televisión, pero jamás he dicho eso. Me gusta mi trabajo, lo que hago y estoy dispuesta en asumir nuevos retos profesionales, así que no descarto nada.

Entonces, ¿Te podríamos volver a la conducción?

Sí. No descarto nada, tengo una mentalidad positiva, todo está en adaptarse a nuevos ambientes laborales y eso es lo que haré. Sé que vienen cosas muy bonitas, bonitos proyectos y acepto este el año 2023 con nuevos retos.