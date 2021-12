En la última edición de “En boca de todos”, la conductora Maju Mantilla no pudo evitar conmoverse al contar que pronto cumplirá 10 años de matrimonio con Gustavo Salcedo. Ahora, la presentadora de TV también se refirió a la posibilidad de ampliar la familia.

En declaraciones para América Espectáculos, la ganadora del Miss Mundo 2004 habló sobre su matrimonio y si ha pensado en tener a su tercer hijo. Como se sabe, ya tienen dos pequeños: Luna María y Gustavo.

“No, por ahora no. Mis niños todavía están chiquitos, ocho y cinco años. Ahorita no lo he pensado, recuerdo que cuando me casé dije: ‘quiero tres hijos’, mi esposo también, pero viendo el tiempo que hay que dedicarles para el colegio, las tareas, jugar, viajar y nosotros también trabajamos, entonces por el momento no hemos pensado tener un tercero”, señaló Maju.

Por otro lado, Maju Mantilla también aclaró que está próxima a cumplir 17 años de relación (10 de matrimonio) con Gustavo Salcedo. Si bien reconoció que no ha sido fácil, aseguró que están juntos para afrontar todas las adversidades.

“Tenemos mucho tiempo juntos, sumando el tiempo de enamorados son más de 17 años. No es fácil, hay muchos cambios en la relación, hay cambios en el matrimonio, pero hay que esforzarnos día a día para que las cosas mejores y estén bien”, señaló Mantilla.

“De eso se trata el matrimonio, por algo decidimos estar juntos, por algo decidimos dar el sí, es para estar contra viento y marea en todo momento”, agregó la presentadora de TV.

