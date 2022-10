El humorista Manolo Rojas anunció que se lanzará como chef y reveló que está construyendo su restaurante en su tierra de Huaral, pues resaltó que la gastronomía es otra de sus grandes pasiones, al igual que la comicidad.

“ Hace tiempo tenía un restaurante en sociedad en el distrito de Surquillo, ahí me encargaba de preparar Pato al ají y siempre me han dicho que tengo muy buena sazón . Ahora, me lanzaré nuevamente como chef y voy a participar en el ‘Noveno Festival Gastronómico del chancho al palo’, que irá del 14 al 16 en el Boulevard Gastronómico Cultural en Huaral. Habrá diversos expositores”, expresó Rojas.

¿Es verdad que vas a inaugurar tu propio restaurante?

Así es. Estoy avanzando para terminar la construcción de mi restaurante. Tengo un terreno cercado y lo estoy construyendo para inaugurar mi restaurante ‘Don Manolo’.

Se podría decir que otra de tus grandes pasiones es la gastronomía...

Así es. Hace mucho tiempo que cocino, me dicen el ‘Rey del chancho al palo’, así que primero estaré en la feria y luego se vendrá la inauguración de mi restaurante. Espero que todo vaya bien, siempre me ha gustado hacer las cosas con amor, siempre que cocino le gusta a la gente, lo disfrutan. Es más, en el programa (‘El reventonazo de la chola’) me dicen que estoy perdiendo plata porque cocino muy bien.

