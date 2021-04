La vocalista de la ‘Orquesta Bembe’, María Grazia Polanco , dijo que le pareció un buen gesto que Carlos ‘Tomate’ Barraza haya salido a desmentir que tuvieron un ‘affaire’, tal como lo aseguró la exesposa del cantante, Vanessa López .

María Grazia, ‘Tomate’ se presentó en el programa de Magaly Medina donde señaló que eres una dama y que jamás tuvieron algo…

No tengo comunicación con él desde hace años, en lo absoluto, pero qué bueno que desmintió todo porque no me gusta estar metida en ‘dimes y diretes’. Ya lo aclaré muchas veces (que no tuvo nada con Barraza), soy una dama y todas las personas que me conocen van a decir eso.

‘Tomate’ indicó que demandará a la madre de su hija. ¿Le sugerirías que lleven la ‘fiesta en paz’?

¡Asu! Prefiero no opinar de ellos porque luego salen a hablar y ya no quiero que me vuelvan a mencionar. Ella (López) es libre de decir lo que le dé la gana, no la voy a denunciar ni nada de eso, porque no tengo tiempo para perderlo en abogados, juicios o cartas notariales. Ya se cansará (de hablar).

Con respecto al plano sentimental, ¿soltera o enamorada?

El día que esté con alguien lo haré público, pero mientras no sea formal ni en serio… no hay necesidad de hacerlo público. En este momento no estoy saliendo con nadie.

¿Qué novedades con respecto a tu carrera musical?

Se viene una canción nueva con ‘Orquesta Bembe’, recién la grabé el jueves, así que prepárense porque si ‘Amigos no, por favor’ les gustó… este nuevo tema les va a encantar.