María Pía Copello alcanzó la popularidad luego de ser conductora del recordado programa infantil ‘María Pía y Timoteo’. La influencer tiene tres hijos: Samuel, Vasco y Catalina, y desde hace 16 años está casada con el empresario Samuel Dyer, quien casi siempre huye de las cámaras y solo aparece en ocasiones especiales. En esta nota te contamos todo lo que se sabe de él.

¿Quién es Samuel Dyer?

No le gusta exponer su vida personal, pero en el ámbito profesional, Samuel Dyer Coriat es un reconocido empresario peruano hijo de Rosa Coriat y de Samuel Dyer Ampudía. Este último es dueño del Grupo Dyer y Coriat, corporación que maneja Camposol, la principal empresa agroexportadora del país.

Maria Pía Copello yc su esposo, el empresario Samuel Dyer, tienen 3 hijos. (Foto: Instagram / @piacopello).

Es así que el esposo de María Pía Copello ha sido presidente ejecutivo de Camposol en el 2011. Además, ha desempeñado los cargos de presidente del Directorio de Copeinca y gerente general de D&C Holding.

Samuel Dyer Coriat, quien pertenece a una de las familias más poderosas del país, es considerado uno de los 14 peruanos que figuran entre las 500 personas más influyentes de Latinoamérica, según Bloomberg.

María Pía Copello y su esposo Samuel Dyer. (Foto: Instagram).

¿Cómo se conocieron María Pía y Samuel Dyer?

María Pía Copello usa sus redes sociales para responder en algunas oportunidades las preguntas de sus seguidores. Es Así que en una oportunidad le consultaron cómo se dio el primer encuentro con su esposo. “Nos presentó un amigo y lo fleché”, contó María Pía Copello.

Pero eso no fue todo, ya que otro usuario le preguntó: “¿Cómo supiste que él era el indicado para ti?”. Frente a la interrogante, la conductora de ‘Mande Quien Mande’ indicó que se dio cuenta que Samuel Dyer era el hombre de su vida al escucharlo hablar de sus planes a futuro.

En aquella oportunidad, María Pía Copello también contó que su esposo asegura que fue amor a primera vista. “¿Cómo así te echó el ojo?”, le consultaron, a lo que ella respondió: “Jajajaja no sé, él dice que se enamoró de mí cuando me conoció”.

María Pía Copello contó cómo conoció a su esposo, Samuel Dyer. (Foto: Composición)

¿Cuándo se casaron María Pía Copello y Samuel Dyer?

María Pía Copello y Samuel Dyer se casaron el 14 de enero de 2006. En una publicación en Instagram, realizada para celebrar su aniversario 16, la influencer escribió: “Después de tantos años juntos, creciendo, riendo, renegando, celebrando éxitos y apoyándonos en los no tan buenos momentos, te sigo diciendo con certeza que te amo y te amaré por siempre”.

Asimismo, a través de esta red social, la presentadora alguna vez contó cómo fue su pedida de mano. “Me invitó a las dunas en Ica, todo lindo, súper romántico. Obviamente yo no sabía que me iba a pedir matrimonio, pero ya estaba con la manicure lista por si acaso. Resulta que él no tuvo mejor idea que meter el anillo en una copa de piña colada. ¡Que casi me trago!” , reveló.

María Pía Copello publicó estas románticas fotos de su matrimonio con Samuel Dyer. (Instagram)

