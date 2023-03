MECHA EN EL CANAL 4. María Pía Copello detuvo su programa ‘Mande Quien Mande’ para quejarse de la producción de ‘América Hoy’, la cual lidera Gisela Valcárcel. La conductora criticó duramente que invitaran a su magazine matutino a Rafael Cardozo cuando ellos lo tenían previsto como invitado para su show.

“Hoy supuestamente mi invitado era Rafael Cardozo, todo el mundo lo esperaba acá. La promo la habíamos lanzado desde el jueves creo, pero de pronto, Rafael se deja llevar por el presupuesto o no sé por qué y aparece en el programa de la mañana . Bueno, ya sabemos cómo es Rafael Cardozo... eso no me sorprende”, dijo.

Con el apoyo de ‘La Carlota’, Pía Copello cuestionó al modelo brasileño por aceptar una invitación por dinero cuando se había comprometido con ellos. Según dijo, lo más preocupante es que esto ocurra con programas del mismo canal .

“Lo que sí me sorprende es que las producciones no podemos actuar así y lo digo con mucho cariño y respeto, si nosotros lo tenemos de invitado me parece increíble que lo llamen y lo comprometan a estar en su programa. Lo que haga Rafael no importa, pero esto no debe ocurrir con programas del canal”, precisó.

RAFAEL CARDOZO EN VIVO EN ‘AMÉRICA HOY’

PASÓ LA PÁGINA. Rafael Cardozo estuvo presente en el programa de ‘América Hoy’ para hablar nuevamente de la ruptura con Carol Reali, conocida como Cachaza. El exhico reality admitió que ya no se siente enamorado de la modelo, sin embargo, reconoció que aún la amaba cuando terminaron su relación de 12 años.

“Voy a tener un cariño por ella, estoy manejando bien las cosas por el sentimiento que tuve por ella durante 12 años, es una persona increíble. Enamorado no estoy. En la separación sí seguía enamorado de Cachaza ”, dijo.

Cardozo aseguró que está tranquilo luego que se la pasara llorando por Cachaza y dijo que le ayudó que su expareja tenga ya un nuevo romance con André Bankoff.

“ Yo hablé que intenté arreglar la situación, yo sí estaba muy enamorado de Carol, pero sentía que no había más el amor de antes . Sentí que no iba a funcionar, yo queriéndola mucho, yo fui el que pidió que se vaya”, agregó.

