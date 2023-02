TIEMPO AL TIEMPO. María Pía Copello se muestra confiada en que el público televidente le demuestre más apoyo al programa ‘Mande Quien Mande’, que se emite por América Televisión y que conduce junto a ‘La Carlota’, Carlos Vílchez. La exanimadora infantil aseguró en entrevista a Trome que el bajo rating se debería a que recién tiene una semana y media en las pantallas.

“ Es un programa que acaba de comenzar, llevamos solo semana y media al aire, y la gente es muy exigente. También me estoy acostumbrando al formato e imagino que el público se está acostumbrando a nosotros, porque es así, es parte del proceso”, dijo

Luego que los usuarios criticaran que se corte algunas escenas de la telenovela ‘Rubí' para transmitir el magazine del mediodía; María Pía aseguró que, pese a los cuestionamientos, le llegan mensajes positivos y que incluso de ello sacan historias lindas.

“ Lo que queremos es que la gente se entretenga con una diversión bastante sana, llegando mucho a la familia. Me llegan muchos mensajes, lo bueno es que las amas de casa me cuentan sus cosas y estoy tratando de contestarle a todo el mundo”, señaló.

“ Tengo una historia muy linda que me enviaron desde Trujillo, donde una mamita me dijo: ‘Mi hija se va a casar, no he podido conseguir el ajuar de novia, la bata’ . Bueno, ya se la compramos, porque creo que el hecho de que estemos en la tele y en redes sociales, también tenemos que ayudar a mucha gente. Siempre lo hago de manera silenciosa, pero esta vez me provocó compartirlo y lo voy a compartir en mis redes porque, la verdad, es un detalle, es una cosa chiquita, pero que a ella la ha puesto muy contenta y ya le estamos enviando a Trujillo”, agregó.

PÍA COPELLO SE VISTE DE ‘RUBÍ' ANTE FINAL DE NOVELA

El último viernes se emitió el capítulo final de la telenovela “Rubí” y el programa ‘Mande Quien Mande’ no dudó en celebrarlo de una forma singular ante las críticas. Fue María Pía Copello, quien hizo su aparición EN VIVO luciendo el característico vestido rojo del personaje principal de la novela protagonizada por Bárbara Morí.

“ Se terminó esta novela, Dios mío. Y pensar que Pía se alucinaba Rubí, igualada . A todo esto, dónde está Pía”, fue lo primero que dijo ‘La Carlota’ al aparecer en el set.