La actriz cómica María Victoria Santana, más conocida como ‘La pánfila’ arremetió contra el comediante Alan Castillo ‘Robotín’, quien se refirió despectivamente de su expareja Karelys Molina, la popular ‘Robotina’, al narrar cómo fue el momento en que se conocieron.

“A ella (Karelys) la conocí a dos semanas de ‘Andrea’ (programa donde descubrió que no era el padre biológico de una de sus hijas). Nos juntaron para un reportaje, no fue amor a primera vez, fue deseo a primera vista. Cuando la conozco, ella tenía cuatro años haciendo robots en los semáforos. No ha vendido arepas, ha vendido su arte y no sé si se habrá vendido ella”, fueron lo que declaró ‘Robotín’ en entrevista con un canal de YouTube.

María Victoria, ¿Qué te parece las declaraciones de ‘Robotín’ con respecto a su expareja, la ‘Robotina’?

Es un desgraciado. No tengo el gusto de conocerla a ella, pero tampoco lo necesito para saber que ese comentario habla más de él (Alán Castillo) que de ella. Me solidarizo con Karelys, ojalá crezca profesionalmente y no tenga que depender de trabajar con él. Solo le digo a ‘Robotín’ que recuerde que tiene hijas y madre, así que no le gustarían que hablen de sus familiares de esa manera.

¿En algún momento has visto un comportamiento ‘machista’ de ‘Robotín’?

Lo conozco, hemos grabado en época de circo. Jamás lo he visto con actitud machista, pero sí de coquetón.

¿En algún momento te coqueteó?

Sí, pero es su forma de ser.

¿Te sorprende que ‘Robotín’ se refiera así de su expareja?

Es un comentario desatinado y repulsivo. No tiene respeto por ella, que ha sido su novia y vivió con él. Karelys podría hasta demandarlo por ese comentario, pues deja a entrever que la chica se dedicaba al viejo oficio.

¿Le sugieres a Karelys que actúe legalmente contra Alán?

Sí. Que lo demande, ojalá encuentre un abogado que la asesore bien. ‘Robotín’ me da pena, desde que lo hicieron ‘cachudo’ se ha vuelto cruel con las mujeres. Parece que vive resentido, pero no es la culpa de ella. Ojalá la apoyen y que su familia saque cara por ella porque él está abusando al decir ese tipo de cosas.

¿Cómo te va en el aspecto amoroso y profesional?

Súper bien en el amor y en también en el trabajo. Estoy enfocada en producir, a full con mis talleres de teatro y con mis shows infantiles. Gracias a Dios que he iniciado el año con pie derecho.

