La productora general de ‘Esto es Guerra’ habló para el programa ‘Amor y Fuego’ y sostuvo, algo incómoda, que no estaba al tanto de las declaraciones de la hermana de Peter Fajardo , también productor del reality, sobre Austin Palao y su salida del programa de América Tv.

El programa de Rodrigo González y Gigi Mitre emitieron la tarde de ayer martes algunos post que la hermana de Fajardo puso sobre la situación del exintegrante del reality de América Tv y calificarlo de ‘malcriado’.

Verushka empezó a atacar al chico reality en un vivo, por lo que María Rosa Castro, mamá de los Palao salió al frente y los defendió con todo, pero la joven no se quedó sin responder y hacer comentarios fuera de lugar.

Ante esto, Mariana Ramírez, que se encuentra fuera del país, manifestó que “la hermana de Peter no tiene por qué saber algo de esa magnitud, solamente se lo podrías preguntar a Austin, creo que mejor vas a fuente”, respondió a la reportera del programa de ‘Amor y Fuego’.

SITUACIÓN DE AUSTIN PALAO

Sobre la salida de Austin Palao de ‘Esto es Guerra’, la productora indicó que no iba a contestar más al programa, pero aclaró que “todo lo que vaya en mi relación con Austin va dentro del marco de un contrato privado, que no tengo que decir ni a favor ni en contra”.

“No sé por qué Verushka tiene que opinar acerca de Austin, me llama bastante la atención. Nosotros al momento de franquiciar aprobamos o no aprobamos ciertas personas, a mí nunca me ha venido una aprobación ni a favor no en contra de Agostini ni de otra persona, yo hasta ahora los casting que he tenido de otros países, no han intervenido otras personas más las que tu ves en la pantalla”, agregó.

Recordemos, que casi al inicio de temporada, Austin sufrió un accidente en ‘Esto es Guerra’ e inmediatamente fue retirado del programa por dar a entender que los juegos no cuentan con las adecuadas medidas de seguridad.

La madre del joven también lo defendió e indicó que es muy poco probable que él regrese al reality, porque “no es bueno estar en un trabajo que no tiene un buen ambiente laboral”.

Por otro lado, Mariana Ramírez se negó a hablar de la ausencia de los chicos reality que en esta temporada no se han integrado al programa por cometer algunas faltas que van en contra del reglamento interno del espacio de TV.