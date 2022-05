La popular Mariella Zanetti llega este este domingo a las 7 de la noche al set de ‘En esta cocina... Mando yo’. La actriz cómica hará dupla con el gran “Melcochita” y juntos se enfrentan a Fernando Armas y “La Pánfila” en un duelo culinario que promete.

En entrevista con la prensa, la exvedette habló del chip rejuvenecedor que se puso en vivo en América Hoy, un nuevo tratamiento para recuperar la vitalidad.

Este domingo llegas a la cocina de Ethel y Yaco, junto al gran Melcochita, ¿cómo la pasaste?

La pasé muy bien, me sentí como en casa. Y “Melcochita” me hizo caso en todo, él estuvo concentrado y tranquilo. Él demostró ser muy obediente.

¿Crees que es un hombre que escucha a las mujeres?

Él es un hombre que sabe escuchar a las mujeres y, en la cocina, cuando se concentra, es muy bueno. “Melcocha” demostró ser un gran comediante y un buen cocinero.

¿Y quién manda en tu cocina?

Yo mando en mi cocina, conquisto por el estómago.

¿Qué tal la competencia, cómo viste a Fernando Armas?

Fernando, a pesar de ser más joven, es muy lento. No hay duda, Fernando es buen comediante, pero no buen cocinero.

Cambiando de tema, te acabas de poner el chip rejuvenecedor, ¿cuáles fueron las razones?

Me puse el chip rejuvenecedor porque dicen que ayuda con la masa muscular, y como yo estoy entrenando, quiero sacar bastante masa muscular. Además, dicen que da energía, y yo sufro un poco de insomnio, y no olvidemos que ya tengo 46 años, estoy entrando a la menopausia, y quiero recuperar un poco la energía y vitalidad que se va perdiendo con el tiempo.

¿Le tienes miedo al paso de los años?

No le tengo miedo al paso del tiempo, vivo mis años conforme van llegando, bien vividos. Ahora me siento muy bien, me siento cómoda, feliz. Gracias a Dios, soy una mujer bendecida porque lo más importante es que mi familia tiene salud.

¿Estás más “power” que nunca?

Ahí estoy, tratando.

Por último, ¿cómo va el corazón?

Mi corazón va bien, latiendo tranquilo.

