Mario Irivarren volvió a referirse al incidente que protagonizó con ‘Fideito’ el último sábado durante la Teletón, cuando miles de fanáticos se percataron que empujó al popular actor de ‘De vuelta al barrio’ para hacerse espacio frente a la cámara.

Según comentó para América Espectáculos, le comenzaron a llegar comentarios sobre lo sucedido y se los reenvió al propio ‘Fideito’. “Para mí es un hecho sin trascendencia, son cosas a las que realmente no les tomo atención. Estoy un poco curtido de las críticas. La gente dice que he perdido la humildad, que qué te crees... no me creo nada, fue un incidente como cualquiera”, dijo el chico reality.

FIDEITO RESPONDE

Daniel Menacho ‘Fideito’ también utilizó sus redes sociales para referirse al incidente que protagonizó junto a Mario Irivarren cuando se encontraban frente a cámaras en el evento de la Teletón. Fue una escena que pocos pudieron olvidar. ¿Afán de figurar del exchico ‘reality’ a costa de ‘Fideito´?

A través de sus historias de Instagram, el actor de “De vuelta al barrio” intentó poner paños fríos a las críticas en contra del integrante de “Esto es Guerra”:

“Porfa, no hagan tormentas en vasos de agua. Gracias, saludos”, escribió, demostrando así que no tiene algún problema con el integrante de los “Combatientes”.

El popular ‘Fideito’ tomó con humor este hecho y se animó a bromear con el alcance que ha tenido este supuesto empujón. “Lo peor de todo es que no tengo nada que promocionar, no se vale”, acotó.

