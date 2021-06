El integrante de “Esto es guerra”, Mario Irivarren , ofreció una entrevista al programa “Estás en todas” y habló largo y tendido sobre sus planes a futuro, su etapa en el reality de competencia y aclaró sobre el concepto que tiene sobre el matrimonio y si lo planea con su pareja Vania Bludau. Además de tildar de ‘acomplejados’ a los que criticaron su viaje a Tulum y por ir al hotel donde la modelo también había ido con su expareja.

Durante la conversación que mantuvo con la reportera del programa, Mario Irivarren habló sobre su percepción del matrimonio y dijo que no tendría problemas en casarse si eso hace feliz a su pareja.

“No tengo ningún problema en casarme si es que a mi pareja la hace feliz. No tiene nada que ver con intención, sino con convicción, cómo lo veo... Vania es amiga de una pareja, la más linda que he visto en mi vida, tienen como 15 años juntos y no están casados. ¿Qué es el matrimonio?”, reflexionó Irivarren.

Asimismo, al ser consultado sobre si habló de matrimonio con su pareja Vania Bludau, el chico reality aseguró que no lo han conversado, y tampoco lo tienen previsto ya que solo tienen cinco meses de relación.

“Tampoco es algo que le quite el sueño, un papel no asegura eso. Tu ves gente que está casada y se divorcia pensando en que se casó y no sabe para que... Creo que el compromiso que tu tienes con una persona no es firmar un papel. ¿Hablar de matrimonio con Vania? No, tenemos cinco meses”, señaló.

Por otro lado, al ser consultado por el reciente matrimonio de su expareja, Ivana Yturbe, y el futbolista Beto Da Silva, Mario Irivarren dijo que no hablará de ella por respeto a su actual relación.

