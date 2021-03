Vania Bludau regresó a Miami y para muchos impresionó que Mario Irivarren no haya ido al aeropuerto y mucho menos publicó un post de despedida para la exchica reality, de quien estaría nuevamente separado por la distancia. De acuerdo al programa ‘Amor y Fuego’, la pareja estaría pasando por un momento de crisis, pues la mamá del también empresario ya no estaría de acuerdo con la relación de su hijo y la modelo.

Las imágenes que mostró el programa de espectáculos mostró a un Mario Irivarren tranquilo junto a sus amigos intentando surfear en la Costa Verde el mismo día en que Vania Bludau retornaba a Miami. También se le pudo ver a la modelo algo triste y nostálgica antes de abandonar el país, pues solo fue despedida por su mamá.

Precisamente, en declaraciones a ‘Amor y Fuego’, la modelo sostuvo que lo que menos ha hecho estos dos meses de estar en Lima es visitar a sus amigos y que no iba a referirse a los amigos de Mario, pues él había alquilado la casa con ellos.

Asimismo, Vania indicó que es muy difícil que Mario viaje a Miami en las próximas semanas por cuestiones de trabajo y que es más probable que ella regrese antes.

VANIA ESTARÍA TRISTE

En sus historias de Instagram a Vania Bludau se le notó triste y melancólica, ya que en sus historias de Instagram publicó fotos y videos en donde se le ve sin ánimo.

En cambio, a Mario Irivarren se le vio contento con sus amigos y muy divertido en sus redes sociales.

Respecto a este tema, Gigi Mitre evidenció que Vania le mandó un mensaje subliminal a Mario Irivarren a manera de reclamo, por no haber tenido tiempo de ver a sus amigos.

SUEGRA NO QUIERE A VANIA

Rodrigo González al comentar la relación de Mario y Vania disparó las alarmas cuando sostuvo que la mamá del ahora locutor de radio habría cambiado su percepción sobre la morocha, ya que la culpa de que a su hijo le hayan cancelado contratos y su ingreso a la nueva temporada de Esto es Guerra tras el escándalo con la Policía Nacional.

“También ha trascendido que la suegra (mamá de Mario) no sería, precisamente, lo que ella quería para su hijito lindo precioso. Cuando pasan los días y las actitudes, acciones matan pasiones, no te creo lo que me cuentas hasta que veo lo que haces”, dijo Peluchín.

Sin embargo, Gigi Mitre defendió a Vania y sostuvo que “la señora no puede echar la culpa a terceros, su hijo es un manganzón”.

“Pero si ves que tu hijo está enamorado y es influenciable sino mira la relación con la Yturbe”, replicó Rodrigo, pero Gigi indicó que “al que tienen que tratar es al hijo, no a las novias”.

“Las mamás siempre tienen la culpa de echarle la culpa a los demás. Algunas mamás no tienen la lucidez que si uno ha educado bien y le ha inculcado todo, pues hay gente mal aprendida, no mal educada y una manera para que los padres no se sientan culpables es echándole la culpa a otros. Me han contado que ya no está tan contenta”, recalcó Rodrigo González.

