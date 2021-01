Mario Irivarren y Vania Bludau regresaron el pasado lunes de Miami tras unas divertidas vacaciones y, de acuerdo a las normas sanitarias peruanas, la pareja deberá cumplir una cuarentena obligatoria de 15 días. Sin embargo, en la edición de hoy de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González y Gigi Mitre mostraron un ampay de los chicos reality disfrutando del sol en una casa del sur.

Las imágenes, según ‘Peluchín’ fueron grabadas el pasado fin de semana, exactamente el día sábado, poniendo en evidencia que tanto Mario como Vania se zurraron en las normas y no completaron la cuarentena obligatoria y se hospedaron en una casa que compartían con más de 10 personas.

Para que la pareja pudiera salir y realizar su vida normal, recién hoy tendrían que hacerse la prueba y así lo mostraron en sus redes sociales. Vania publicó unas historias donde se les ve a ambos realizarse la prueba, pero los conductores de ‘Amor y Fuego’ los tildó de ‘pinochos’, ya que la pareja habría ‘aparentado’ estar en cuarentena el fin de semana, cuando en realidad se encontraban en el sur.

Gigi Mitre fue la más indignada con las imágenes del ampay. “Ellos han debido, aunque sea, seis días de cuarentena, entonces supuestamente estaban en el quinto día... Tienen que pasar seis días. Qué pinochos son”, sostuvo la conductora

“Rosa Flor por hacer karaoke en su casa, tres efectivos en su casa y ellos, porque no es toque de queda, en una sola casa con esta cantidad de gente en la terraza, ejercitándose... Ahí hay más de lo permitido. Recuerden que solo se aceptan convivientes”, criticó Peluchín.

“Tan duro les resulta estar el uno con el otro. Tan difícil les resulta estar en sus casas, si están enamorados, con el Netflix o Willax. Tanta premura, tanta prisa, tanta desesperación hay cuando estás haciendo algo que violan las reglas impuestas para todos”, agregó

Peluchín lamentó el mensaje que se le está enviando al público. “Se les está diciendo que podemos hacer lo que nos da la gana, romper las reglas, burlar los protocolos y luego, una vez que la libro, muestro que no pasa nada, a lo Choca”.

“Hay que tener cuidado, la situación es difícil. No hay que estar ajenos a la realidad de lo que está viviendo el mundo y el Perú. Todo está mal, pero acá estamos peor, porque no hay vacuna, porque las que vengan van a ser muy pocas, porque la gente no tiene oxígeno, porque estamos en segunda ola y el gobierno no hace nada. No hay plantas de oxígeno. Esto está matando a la gente y no solo a los adultos mayores, lamentablemente ahora también hay gente joven contagiada. Así que por favor, piensen y tengan un dedo de frente. Hasta que no le pase a alguien cercano y no lo vivan en carne propia, no se van a dar cuenta lo terrible que es esta situación”, dijo Gigi indignada

Rodrigo González apoyó la indignación de Gigi y agregó que “estamos peor, porque esas imágenes son repetitivas (ampay). Hay que tener un poco más de empatía con la realidad, tener la cabeza amoblada antes de tomar decisiones y poner en riesgo al resto”

