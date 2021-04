Periodismo de periodistas. Un segmento para conocer los idas y vueltas de todo comunicador, pero también una guía práctica expuesta por quienes resaltan en la profesión. Maritere Braschi hoy está entre los principales rostros profesionales de Latina, que la convierten en la profesional ideal para que nos trasmita su experiencia. Ella ‘interrumpe’ el noticiero ’90 Matinal’ y con detalles, nos muestra el mundo que muchos sueñan vivir.

1. TU OTRA PROFESIÓN...

Derecho y traducción de idiomas.

2. PEOR ERROR EN PLENA TRANSMISIÓN...

Recién empezaba y aproveché el corte para retocarme. El director, sin previo aviso, volvió al aire y cuando me vi en pantalla con cepillo y espejo en mano solté una lisura.

3. MEJOR CONSEJO QUE RECIBISTE...

A raíz de eso le dije a mi jefe, el señor Julio Higashi, que por mi error iba a renunciar. Muy paternal me respondió que tenía una carrera por delante y que le prometiera no volver a llevar mi cepillo al estudio.

4. UN FAVOR A CAMBIO DE SACAR UNA INFORMACIÓN...

Nunca.

5. EL PERIODISTA ES CHISMOSO O CURIOSO...

Un poco de los dos, es algo que comparten los peruanos.

6. PERSONAJE QUE MORÍAS por ENTREVISTAR Y TE DECEPCIONÓ...

Varios, me daría pena que leyeran eso.

7. MOMENTO MÁS PELIGROSO EN LA PROFESIÓN...

Me marcó la explosión en Canal 2. Estuve editando hasta tarde, me retiré 11:45 de la noche. La bomba estalló 12:06. Al día siguiente toda la zona, donde había estado, no existía más.

8. PERIODISTA QUE NO LEE...

Probablemente esté perdido a la hora de informar. Debemos leer, viajar, tener cultura y si se nos encarga un tema, investigar.

9. PRIMICIA QUE TE ‘INFLA EL PECHO’...

He tenido algunas entrevistas reveladoras y en equipo buenos reportajes que han permitido visibilizar realidades.

10. CANTIDAD DE MENSAJES QUE LLEGAN A TU WHATSAPP...

Más a mis redes. Unos alegran, otros me llenan de profunda tristeza. La gente pide ayuda para conseguir una cama en un hospital.

11. LIBRO QUE TODO PERIODISTA DEBE LEER...

Podría empezar por ‘El Quijote’ o ‘Cien años de soledad’.

12. UN PERSONAJE IMPORTANTE TE DICE: ‘BORRA LO QUE TE DIJE, NO PUBLIQUES ESA PARTE, POR FAVOR’...

Me ha pasado muchas veces. Siempre les digo: ‘Dejen que el público se haga su propia opinión’.

13. VAS POR LA CALLE, DESCUBRES QUE ALAN GARCÍA ESTÁ VIVO Y ALEJANDRO TOLEDO EN UN BAR DE LIMA. ¿CUÁL ANUNCIAS PRIMERO?

La escena de Toledo con whisky en mano y mucho hielo ya la conocemos. El factor sorpresa, lo que nadie espera, eso sí es noticia.

14. QUIEREN AL PERIODISTA O LO ACEPTAN POR NECESIDAD...

Antes había un respeto por nuestro trabajo. La opinión pública está tan polarizada, si alguien piensa distinto o no comparte un comentario, te tilda de ‘mermelera’.

15. OPINIÓN DE TROME...

Un diario muy leído y querido por los peruanos. Infaltable en el quiosco o la app.