Por: Fernando ‘Vocha’ Dávila

El gesto duro, la cara de fastidio y la mirada fuerte van quedando atrás. Ahora está el hombre, que vive a mil por hora, corriendo, comiendo y mirando el reloj, pero que no por ello deja de ser amable, risueño y sin aires de ‘divo’. Mauri Stern , el recordado Magneto y jurado drástico de ‘Yo soy’ , nos recibe luego de culminada una grabación y no apura, tampoco muestra actitudes incómodas. Por el contrario, estira su puño en señal de saludo y sugiere poses para la foto.

Mauri, ¿es cierta la frase: ‘Para mí, la mujer de mi amigo es hombre’?

Es intocable.

¿Enamorar a la hermana de un ‘causa’ es jugar sucio?

Si es amor de verdad, no es traición.

¿Y salir con la ex de un ‘pata’?

Nunca lo hice.

¿Y si la ‘patrona’ de tu ‘brother’ se te insinúa?

Le digo que no.

Mauri Stern, jurado de 'Yo Soy' e integrante de 'Magneto' se confesó con Trome

¿Y si la ves con otro?, ¿tomas fotos?

Solo hablo con mi amigo.

¿La vida es blanco o negro?

En algunas decisiones, sí. A veces hay que ser gris.

¿Cómo reconoces a un hipócrita?

Mi instinto me lo señala o su mirada.

¿Lo delata?

Es fundamental darse cuenta cómo observa.

¿Y ‘escaneas’ rápido a un mentiroso?

Es difícil, porque para eso se necesitan pruebas.

¿En qué casos vale decir una falacia?

Cuando es por algo pequeño y eso va a ayudar a alguien.

¿Te has ganado odios por ir de frente?

Al principio toman como ofensa mi sinceridad.

¿Y cuándo cambian el concepto?

Que todo lo que digas debe ser dicho con respeto.

Mauri Stern, jurado de 'Yo Soy' e integrante de 'Magneto' se confesó con Trome

Elige: ¿exitoso o feliz?

Cien por ciento lo segundo.

¿Por qué?

Tuve temporadas con el éxito en mis manos y era inmensamente infeliz.

¿Qué es la fama?

Es cuando uno hace lo que quiere de manera apasionada y la gente reconoce tu esfuerzo.

Enumera las veces que te descartaron como cantante...

Tenía 16 años y algunos productores decían que no lo hacía bien, pero aprendimos.

Por tu manera de ser, ¿te atacan en las redes sociales?

A veces me faltan el respeto, pero no hago caso y, si siguen con los insultos, los bloqueo.

Te encanta el boxeo, ¿'parador’ con los puños?

Amo ese deporte, he practicado karate, pero nunca me he peleado en la calle.

¿Y eso?

Soy de la generación de niños en que las diferencias las arreglábamos dialogando.

¿La mujer ideal?

La mamá de mis hijos.

¿Tu más grande acto de amor?

La decisión de tener familia.

Mauri Stern, jurado de 'Yo Soy' e integrante de 'Magneto' se confesó con Trome

¿Dos razones para soltar lagrimones?

Por mis seres queridos y porque extrañas.

¿La última vez que lo hiciste?

En el programa me acordé de mi señora y niños .

Tan romántico y cantante, debes dar serenatas...

No.

¿Te obsesionaste con alguna chica?

De adolescente.

¿Alguna fan lo hizo contigo?

Me acosaron, pero no pasó nada.

¿Eres de pedir perdón?

Hace poco Tony Succar y yo discutimos al aire, llevados por nuestra pasión e intensidad . Al día siguiente nos pedimos disculpas.

¿Pelotero?

Me gustaba jugar de mediocampista.

¿Hincha de…?

Los ‘Pumas’.

¿Roberto Gómez Bolaños o Cantinflas?

Amo a ambos, pero fui más cercano al ‘Chavo’.

Mauri Stern, jurado de 'Yo Soy' e integrante de 'Magneto' se confesó con Trome

¿El ser más falso del mundo?

Donald Trump.

¿Lionel Messi o Maradona?

El más grande se llamó Diego Armando Maradona.

¿Un defecto que quieres corregir?

Soy muy ambicioso.

¿Una virtud?

Soy leal, entregado, transparente y directo.

Si fueras actor de Hollywood, ¿a quién te parecerías?

Al personaje de Harvey Dent, que es el ‘Dos Caras’ de ‘Batman’.

¿Por qué debemos ver ‘Yo soy’?

Por el nivel de talento que hay en el Perú.

Dale una recomendación a los peruanos...

Cuiden su país, su naturaleza, que cada día descubro que hay lugares muy maravillosos. Promuevan su turismo

¿Una más?

Vuélvanse mejores conductores de autos, ja, ja.

Un abrazo y sigue generando expectativa entre el público.

Gracias a ustedes y sigan siendo tan hospitalarios como lo son. No se olviden de sintonizarnos por ‘Latina’, que este lunes, a las 8:30 de la noche, empieza el casting de la nueva temporada.

Se fue, esta vez sí caminó apurado, raudo. Siento que sus palabras respondieron a esa vieja afirmación del genial escritor inglés Charles Dickens: ‘No puedo cerrar mis labios cuando he abierto mi corazón’.