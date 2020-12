La periodista Mávila Huertas acaba de sorprender a propios y extraños al confirmar que tiene una relación amorosa con Luis Miguel Castilla, quien fue ministro de Economía durante el gobierno del expresidente Ollanta Humala.

La presentadora de noticias se animó a compartir en sus Stories de Instagram una fotografía del economista quien aparece mirando a la cámara, con la barbilla apoyada en sus manos cruzadas, mientras esboza una pícara sonrisa.





“Esta es la sonrisa que quiero ver el resto de mi vida, todos los días. Love you”, indicó Mávila Huertas en su post, en el que también etiquetó a su flamante pareja y usó el hashtag #Bennybububu, además de un emoji de corazón.

Mávila Huertas confirma que tiene una relación con el exministro de Economía Luis Miguel Castilla. (Foto: @mavilahuertas)

Cabe mencionar que hace algunas semanas, Magaly Medina -en su programa “Magaly TV: La Firme”- ya había adelantado esta información. “En el entorno que los conoce, cercano, ya sabe que estarían saliendo (Mávila Huertas y Luis Miguel Castilla) hace algunas semanas”, indicó inicialmente la popular ‘Urraca’.

“Por eso que ya no se ocultan, porque si te vas a un parque de San Isidro por donde pasa medio Lima, quiere decir que ya no te ocultas. O sea, Mávila Huertas tiene un romance con el exministro de Economía, Miguel Castilla. Creo que así se puede decir, porque a mí me han dicho de que salen”, indicó la conductora de TV.

Recordemos que Mávila Huertas se casó con el periodista Roberto Reátegui en 2009, pero se divorciaron en 2013. Cuatro años después, en 2017, la periodista decidió darse una nueva oportunidad en el amor e inició un romance con el productor musical Manuel Garrido Lecca, de quien se habría separado el año pasado.

