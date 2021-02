¡MOLESTA! Mayra Goñi se mostró mortificada luego que el programa ‘Instarándula’, del periodista Samuel Suárez, dejara entrever que un conocido DJ de fiestas de famosos de Miami habría viajado con ella a las lujosas cabañas de un paradisiaco destino dentro de Estados Unidos. La cantante salió inmediatamente a aclarar la situación, pues el sujeto en mención es casado y tiene hijos.

Instarándula mostró las ‘casualidades’ y ‘semejanzas’ del hospedaje donde Mayra se quedó y pasó varios días de relax. Aunque Samu sostuvo que no quiere dar a entender que ambos están relacionados, ocasionó que la cantante inmediatamente salga al frente para aclarar la situación y hasta enviara pruebas para que no ‘especule’ más de la cuenta, pues sus comentarios la estaban perjudicando.

“Hay cuatro cabañas iguales, Samu. Cómo puedes dejarte llevar por la decoración para hablar que me fui con ese hombre. He estado con mi amiga. No tengo idea de quién es ese hombre”, aclaró Mayra Goñi.

Mayra Goñi aclara vínculo con famoso DJ casado

Indicó que ella estuvo en ese lugar con amigas que no les gusta mostrarse en redes sociales. “Hay personas que no les gusta salir en redes, justamente porque no quieren aparecer en la prensa peruana. Y no puedo invadir la privacidad de mis amigas. No tengo idea de quién es ese hombre que pusiste. Hay personas con mil fotos en ese hotel”, recalcó la artista.

Mayra Goñi aclara a Instarándula

LUJOSO HOTEL

Fue en el programa de Magaly Medina donde se indicó que el hotel de cabañitas donde se quedó Mayra es un lujoso resort cuya noche cuesta más de 2 mil dólares.