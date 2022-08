La trágica muerte de Diego Bertie enlutó la farándula local y sigue generando reacciones hasta el día de hoy. La actriz Melania Urbina recurrió a sus redes sociales para compartir una fotografía inédita del actor junto a un sentido mensaje.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz de “Al fondo hay sitio” y “De vuelta al barrio” confirmó que formará parte del videoclip de “¿Qué vas a hacer?”, uno de los temas que Bertie trabajaba antes de su muerte.

“Ayer llegó esta foto hermosa a mis manos. Me alegra habernos abrazado ese día con tantas ganas. Me invitaste a ser parte de tu videoclip. Y cómo no aceptar con emoción. Aunque trabajamos juntos muchas veces en televisión, cine y teatro, mi corazón adolescente seguía viéndote como el actor apasionado y guapísimo que admiraba”, contó Urbina.

“Ese día te vi tan feliz. Y guardo en mi corazón ese mensaje de voz que me dejaste emocionado unos días después, porque el resultado del video te encantaba. Gracias por todo Diego. Te quiero y jamás te olvidaré”, agregó la actriz en su post.

Cabe señalar que el tema “¿Qué vas a hacer?” estrenará el próximo 5 de septiembre, según confirmó el músico Augusto Madueño a través de sus redes sociales. La fecha fue elegida para conmemorar el primer mes del fallecimiento de Diego Bertie.

“Aquí un video con algunos momentos de esa tarde. Feliz de anunciarles que este 5 de setiembre, por el mes de su partida, estrenaremos esta canción con videoclip. Agenden! un beso al cielo mi hermano, como te extrañamos por aquí huevas”, escribió en su post el hermano de Pelo Madueño.

