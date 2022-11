El humorista Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, se siente abrumado e indignado, pues reveló que una conocida emisora radial le debe la suma de 200 mil soles, monto que corresponde a los servicios que brindó por casi una década y se niegan a pagarle, tal es así que ha tenido que recurrir a ayuda psiquiátrica porque no la pasa bien emocionalmente. “Me deben bastante dinero, trabajé más de 10 años para esa radio, la deuda es de 200 mil soles, nadie conocía esa radio, me contrataron y se posicionó en primer lugar”, precisó ‘Melcochita’.

¿Por qué no cobraba su sueldo mensualmente?

Llegó la pandemia, empecé a cobrarles y se hicieron los locos. Me dijeron que no me debían nada. Me siento indignado porque los he servido durante muchos años, levanté su radio, sacrifiqué mis años trabajando para ellos y al final me tiraron una patada en el trasero.

¿Qué te dicen sobre tu pago?

Nada. Dicen que no me deben nada, pero yo tengo todos los documentos, constancias de trabajo y contrato. Encima me botaron y continuaron utilizando mi imagen en la publicidad. No han respetado ni mi trayectoria ni tampoco que soy una persona mayor.

¿Procederá legalmente?

Sí. Quiero que se haga justicia, que me paguen, soy un adulto mayor, no me siento bien con toda esta situación, me han tenido que llevar hasta el psiquiatra, estoy mal, me ha chocado este tema, me siento tensionado por la deuda y por el accionar de esas malas personas. Me miran como si fuera un piojo, no se han comunicado conmigo, no me respetan y no les importa lo que me pueda pasar.

GRABA PELÍCULA.

De otro lado, ‘Melcochita’ se encuentra grabando una película, que protagonizará con su ‘compadre’, el humorista Miguelito ‘El chato’ Barraza. “Estoy muy contento grabando esta película con mi compadre ‘Melcochita’ y estoy seguro que la vamos a romper. Es un éxito asegurado porque la gente nos estaba reclamando vernos juntos. Además, estoy tomando esta oportunidad para sacarme el clavo porque en la anterior película que protagonicé no me fue bien, yo confíe mucho y me estafaron, al final no me pagaron ni un sol. La película que estamos grabando es de comedia, la gente necesita reír ante tantas desgracias que se dan en el país y nosotros somos los indicados para eso. Es un lujo volver a trabajar con mi ‘compadre’, somos el dúo perfecto y sabemos que la producción será un boom”, señaló Miguelito Barraza.

