El humorista Pablo Villanueva ‘Melcochita’ celebra el regreso de ‘Los cómicos ambulantes’, sin embargo, espera que su contenido sea familiar y no grotesco.

“Los ambulantes son buenos en la calle, así que ahora vamos a ver cómo será en televisión porque es distinto. El léxico de televisión es diferente, en la calle puedes hablar lo que se te dé la gana, pero en la pantalla chica tiene que destacado y respetando los parámetros. Tiene que ser un programa diferente a los demás”, sostuvo Villanueva.

¿Aplaudes el regreso de ‘Los cómicos ambulantes’?

Sí. Ojalá se superen, tienen que sacar cosas nuevas y distinto.

Por cierto, Kike Suero dio una entrevista a ‘Día D’ y señaló que es un hombre cambiado, además, que ya no bebe...

Bueno, varias veces ha dicho que ha cambiado, pero la sangre llama al licor. Ha tomado tantos años, cuando trabajábamos juntos tenía que darle café. Además, si una persona toma 20 o 25 años, el cuerpo pide alcohol y ya se tiene que ir a una rehabilitación.

Kike negó que haya sido una persona alcohólica...

Siempre que lo llamo está con un cigarro y una lata (de cerveza). Es mi amigo, lo quiero y es tremendo cómico, pero no se cuida personalmente y se toma sus ‘aguas’. Yo también he tomado mis tragos, no digo que no, pero uno ya tiene sus años y tiene que comportarse, pero no por uno ni por la familia, sino por el público, quien es que te da de comer y dice quién es el bravo o no.

De otro lado, ¿Ya terminando de grabar tu película con Miguelito Barraza?

Solo nos falta grabar dos escenas, asumo que se estrenará para el ‘Día de la madre’. Será una película cómica y estoy seguro de que se internacionalizará. Gracias a Dios que me va bien con mi carrera, cada día me estoy superando más y grabando temas con Tonny Succar.

