Melissa Klug: "Evelyn Vela extraña a sus hijos" [VIDEO]

Melissa Klug contó que Evelyn Vela extraña a sus hijos y espera que antes de fin de año esté de regreso en Perú. “He conversado con ella, extraña mucho a sus hijos. No tengo problemas con Evelyn, sabe que la adoro y también a sus pequeños”, afirmó la ‘Blanca de Chucuito’, quien promociona el 20 aniversario de ‘La Charanga Habanera’ que se celebrará este 23 de setiembre en el Lawn Tennis.



¿Cómo se encuentra Evelyn?

No te voy a decir que está feliz, pero sí tranquila. Está con toda la fe y esperanza que se solucione ese tema y venga a Perú antes de fin de año.



¿Sabes que Diego Chávarri está involucrado en un accidente automovilístico?

Recién me enteré. Por lo que me ha contado una chica, un auto lo cerró, quiso que se bajara, llamó a serenazgo, pero como no hubo choque él se fue.



Evelyn Vela y Melissa Klug

De otro lado, comentó que conversó con ‘Cuto’ Guadalupe sobre el estado de salud de César Távara, quien se encuentra internado en una clínica psiquiátrica. “Sé que tiene una depresión severa, lo bueno es que está en manos de especialistas y cuenta con el apoyo de la familia”, manifestó.



(M.Casas)

