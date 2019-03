Melissa Klug ya había insinuado que entre Angie Jibaja y Jefferson Farfán había pasado 'algo' ¡Chinita le dio la razón!

Angie Jibaja se presentó esta noche en 'El Valor de la Verdad' y contó sobre la noche que pasó junto a Jefferson Farfán. La 'Chica de los tatuajes' confesó que el futbolista le pagó una suite de 5 mil dólares y pasó la noche con él, pero que solo se dieron "besitos tiernos". Sin embargo, en el 2017, durante un enfrentamiento con Melissa Klug, la chalaca comentó a Trome que la 'chinita' tendría que aclarar por qué dijo que la 'Foquita' era se jugador favorito.



"Hace unos años, Angie comentó que Jefferson era su jugador preferido...", preguntó la periodista de Trome, a lo que Melissa Klug respondió "por algo fue su jugador preferido, es algo que ella tiene que contar".

Tras este enfrentamiento, crecieron los rumores sobre una cercana amistad entre Angie Jibaja y Jefferson Farfán. Es más, en el 2013, la ‘Chinita’ habló muy bien de 'Foquita' antes de un partido con Chile por las Eliminatorias a Brasil 2014, por lo que en Angie ya conocía desde ese tiempo al "super guapo' de Jefferson, como ella misma lo catalogó en 'El Valor de la Verdad'.



“Jefferson Farfán es mi jugador preferido y por algo triunfa en Europa”, declaró en su momento Angie Jibaja.

En otro momento, contó a Trome que conoció a Jefferson Farfán en una discoteca, pero aclaró que no es su amigo. "Me lo presentaron en una discoteca, ahí lo conocí, pero no somos amigos. Es más, ni siquiera bailamos”

Esto fue lo que dijo en 'El Valor de la Verdad' sobre suite de 5 mil dólares que le alquiló Jefferson Farfán