Melissa Klug reveló que su nuevo look más jovial tiene una motivación y se llama Jesús Barco y es que desde que el futbolista apareció en su vida, la popular ‘Blanca de Chucuito’ se ha transformado y ahora luce totalmente cambiada y mucho más joven que antes, pues ha bajado más de 10 kilos gracias a una dieta rigurosa y a un entrenamiento dos veces por semana.

En entrevista con Magaly Medina, la ahora influencer sostuvo que se encuentra en una de las etapas más bonitas de su vida y se encuentra muy feliz. “Estoy feliz, contenta, estoy en un momento de mi vida muy bonito, muy aparte de mi corazón, de la pareja que pueda tener en este momento, feliz en todo sentido de mi vida”, agregó.

Sobre cómo nació su relación con Jesús Barco, Melissa Klug, aclaró que se conocen desde hace tiempo y que empezaron a frecuentarse desde el mes de julio y que ahora ya son pareja.

TROME | Melissa Klug habló de su relación con Jesús Barco (VIDEO: Magaly Tv: La Firme)

“Estoy viviendo el día día, estoy en paz, estoy feliz. Nosotros disfrutamos el día a día, estamos felices, contentos”, recalcó Melissa sin querer dar más detalles de su relación amorosa con el futbolista de Universitario de Deportes.

RELACIÓN CON JEFFERSON FARFÁN

Sobre la relación de Jefferson Farfán con sus hijos, Melissa sostuvo que mientras vea a sus pequeños felices, ella también lo será. “Yo toda mi vida he dicho o siempre me he quejado que siempre pase más tiempo con ellos y ahora que pasan más tiempo juntos soy feliz”.

Sobre su hijo menor Jeremy, que no viajó con el futbolista, indicó que es muy ‘mamitis’ y no tiene mucho contacto con su papá, pero descartó en un futuro viajar con Jefferson Farfán y sus hijos. “No lo hemos pensado, no lo hemos imaginado y no creo que eso llegue a suceder”