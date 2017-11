Melissa Klug habla del baile hot entre Vania Bludau e Ítalo Valcárcel ¿Sintió celos? [VIDEO]

Melissa Klug aclaró que no está celosa porque Ítalo Valcárcel haya bailado sensualmente con Vania Bludau, el último sábado en ‘Reyes del show’.



¿Te molestó que Ítalo Valcárcel baile con Vania, pues justo cuando se presentaban en el programa de Gisela, posteaste un tema que habla sobre la infidelidad?

Ja, ja, ja... Nada que ver. Esos videos, donde salgo con mi amiga, los subí porque su marido se portó mal con ella y, como lo borró de sus redes sociales y yo lo tengo en las mías, lo etiqueté para que vea y se avergüence de lo que le hizo, no por Ítalo.



¿Tu relación marcha bien?

Sí. Ítalo Valcárcel es un buen chico, pero esta vida me enseñó a no poner las manos al fuego por nadie.



Claro, un ojo abierto y el otro cerrado.

Siempre, pero Ítalo es un tipazo.





(C.Chévez)

¿Melissa Klug indirectas a Ítalo?

