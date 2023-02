Le declara la guerra. Melissa Paredes fue interceptada por una reportera de ‘Amor y fuego’, quien le preguntó acerca de la crítica que le hizo Magaly Medina por asistir al Club Árabe en hilo.

La conductora de Préndete no se quedó callada y arremetió contra la Urraca, a quien calificó nuevamente como una “persona clasista”. Además, dejó en claro que su pareja, Anthony Aranda, pagó la cuenta y no ella.

“Yo creo que es personal porque está mal informada o su amigo es el mesero. No entiendo, ah y por si acaso él pagó la cuenta, yo no” , expresó incómoda Paredes.

Además, tuvo otro calificativo para el esposo de la pelirroja, Alfredo Zambrano: “Si no le gusta que no lleve a su pingüino ahí . Tanto se ataca la mujer pensará que ‘mi marido ahorita va y la ve, me muero, tiene cabello negro, es trigeña’”.

Por último, indicó que Medina no tiene credibilidad y puso como ejemplo el escándalo en el que estuvo involucrada por la supuesta infidelidad que cometió al salir con el ‘Activador’.

“Bastante personal, yo a ella no le he hecho nada al contario, ella habló mil y mil cosas y al final ella quedó payasa. Cero credibilidad tiene esa mujer ”.

Melissa Paredes ‘chanca’ a Alfredo Zambrano

