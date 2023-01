Melissa Paredes ofreció unas explosivas declaraciones en la reciente entrevista que ofreció en ‘Al Sexto Día’ tras admitir que Gisela Valcárcel la convocó a la más reciente edición de ‘El Gran Show’ por rating, se reafirmó en que no tiene amigos en televisión.

“¿Qué es lo que hace que tu hígado se prenda de furia? Derrepente con algún personaje de la televisión... ¿Quién hace, quién provoca que tú te prendas de ira”, le consultó la periodista a la exMiss Perú. “En su momento sí, ganas de cachetear a varios, por algunos temas que no entendían por qué tenían que hablar, sí”, respondió.

“Yo creo que hay personas que definitivamente no las quieres más en tu vida. Cerca, porque de lejos normal, yo me llevo bien con todo el mundo pero ya no es como para que sean tus compañeros tan cercanos, ni amigos”, respondió tajante Melissa Paredes.

“Amigos no, porque no tengo amigos en el medio -mas que Cielo Torres y Martín (Velásquez)- con los que compartes todo el día -literal- no dos horas de programa , porque en la actuación si compartes jornadas largas en la televisión (...) No tengo amigos en la conducción hasta el día de hoy”, finalizó. ¿Habrá sido una indirecta para Ethel Pozo?

MELISSA SABE QUE LA LLAMARON POR RATING A ‘EL GRAN SHOW’

Melissa Paredes es consciente que Gisela Valcárcel la convocó a la más reciente edición de ‘El Gran Show’ por rating, a pesar de su escandalosa salida del reality en diciembre de 2021, tras el ampay que protagonizó con Anthony Aranda, mejor conocido como el ‘Activador’, estando aún casada con Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

La conductora de ‘Préndete’ hizo estas declaraciones en una reciente entrevista que ofreció al programa ‘Al Sexto Día’. “Ella (Gisela Valcárcel) me cerró las puertas en su momento y también me las abrió al ver tanto bullying (...) Se dio cuenta al parecer (que no hizo bien) y creo que fue una manera de resarcirse”, agregó.

Al ser consultada sobre si la decisión de la ‘Señito’ fue porque realmente quiso enmendar su error o si fue por estrategia dijo: “De todo un poco, porque los que trabajamos en televisión sabemos perfectamente que el rating es lo que manda, es lo que todos queremos y también va de la mano y a mi no me molesta porque sinceramente uno trabaja para eso”.

