No se cansa. Melissa Paredes fue interceptada por una reportera de ‘Amor y fuego’ y aprovechó el micrófono para arremeter en contra de Magaly Medina tras las críticas de la periodista de espectáculos por su paso en el Club Árabe.

La modelo habló acerca del tono clasista con el que se refirió Medina en su programa e indicó que si no le gusta su presencia, que no lleve a su esposo, Alfredo Zambrano.

“Si no le gusta que no lleve a su pingüino ahí. Tanto se ataca la mujer pensará que ‘mi marido ahorita va y la ve, me muero, tiene cabello negro, es trigeña’”.

Melissa Paredes le recuerda a Magaly Medina su pasado

Sin embargo, lo más llamativo de la nota llegó luego; cuando sacó su celular y mostró dos fotografías de la periodista de espectáculos de los noventa y principios de los 2000.

“Viene a hablar de… ya se olvidó, ya. Te juró que cuando dijo ‘Ay con lo que el cirujano le dio’. Sí, pues, y tú ya te olvidaste. A las dos, hijita”, respondiendo así el comentario que le hizo la pelirroja en ‘Magaly TV, la firme’; a la vez que se escuchaba la risa del ’Activador’.

