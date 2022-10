Melissa Paredes fue anunciada como el gran jale de El Gran Show para esta temporada. La modelo fue presentada por todo lo alto y durante su mensaje, recordó los difíciles momentos que vivió a lo largo de este tiempo, ante lo cual se quebró mientras dirigía su palabra al público.

La exesposa del ‘Gato’ Cuba reveló que vivió momentos llenos de dolor, llegando inclusive a dejar de comer. Sin embargo, subrayó el apoyo de su madre y de Anthony Aranda a lo largo de esta etapa.

“No había conocido el dolor, nunca lo había conocido. El dolor, es la primera vez en mi vida que lo conozco realmente. No podía ni comer, pero allí estaba mi madre y mi novio apoyándome. Hay muchas cosas que nadie ve y yo no muestro. Me bajé de peso y luego subí mucho. Hice terapias sicológicas, que han ayudado muchísimo”, señaló al respecto.

Melissa Paredes aparece en 'el gran show'

PIDIÓ RESPETO A SU PRIVACIDAD

La modelo y empresaria regresó a las pistas de baile y fue consultada también sobre su tormentosa separación de Rodrigo Cuba y su relación con Anthony Aranda. Sin duda, relató que han sido días complicados los que ha vivido. “De que me sirve vivir en una jaula de oro si no puedo vivir feliz”, remarcó.

Cabe recordar que Melissa Paredes se convirtió en una de las intocables en el estreno de El Gran Show, ello junto a Santiago Suárez. Así, se asegura su presencia hasta siquiera la tercera gala de este reality de América TV.

