NO SE QUEDA CALLADA. Melissa Paredes sacó toda la artillería en su programa EN VIVO de ‘Préndete’ y difundió un video donde se le ve a Magaly Medina usar bikini en hilo dental en la playa. De esta manera, la modelo respondió a la ‘urraca’ por decir que fue tildada de bataclana en un exclusivo club, donde los hombres no le quitaban los ojos de encima.

“ En el famoso hilo que tanto se queja, eso sí (está regia), qué bien se mantiene. No entiendo por qué agredir eso me parece clasista, racista y de verdad me parece repugnante la forma en la que ayer tocó ese tema, para qué.”, dijo.

La modelo compartió un video donde la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ aparece junto a su esposo Alfredo Zambrano en las orillas del mar y luciendo un diminuto bikini de hilo dental.

“ ¿Ya empezaste la campaña nuevamente? Ya te están auspiciando otra vez , porque de otra no entiendo ¿con qué motivo sacarme a mí en algo que no tenía nada que ver?. Disfrutaba de mi familia sin ningún escándalo”, agregó.

MELISSA LLAMA “CLASISTA Y RACISTA” A MAGALY

En esa misma línea, Melisa Paredes enfureció contra Magaly Medina llamándola “clasista y racista”, luego que cuestionara su forma de vestir en la piscina de un reconocido club árabe.

“ Sabemos que eres clasista y racista, lamentable que seas así, por qué mostrarme a mí de esa manera, qué te he hecho yo . No tengo nada en contra tuya porque te queda regio como otras mujeres. La única acomplejada eres tú, la que tiene que estar cuidando a su marido, las mujeres que van a ese club son divinas, regias y seguras, así que ubícate”, manifestó.