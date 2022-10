QUÉ COSAAAAAAA. Melissa Paredes dio unas breves declaraciones para Más Espectáculos y confirmó que en estos días visitaría el set de América Hoy, pese a que Ethel Pozo dijo que preferiría no encontrarse con su excompañera de programa. Además, no descartó volver a la conducción del programa.

“Si bien es cierto es en broma algunas cosas que les digo, es como raro ir, no es que no quiera, pero me trae sentimientos, recuerdos que afloran”, acotó la también actriz y participante de El Gran Show de Gisela Valcárcel.

La reportera le consultó si podría regresar al programa como conductora y ella no descartó la posibilidad: “Ahorita no te sabría responder eso, no ha pasado (la propuesta) no sé si pasará, en su momento se verá si sucede, pero por lo pronto me he comprometido en ir, veremos que día, ojalá sea ameno, que no sea tan tenso, esperemos, vamos a ver, aunque no sé”, dijo Melissa Paredes.

Por su parte, Janet Barboza comentó su esperado encuentro con la actriz. “Al principio hubo mucha tensión, era normal, no nos veímaos hace un año. Hay mucha gente que piensa que fui dura con ella pero nunca va dejar de ser una compañera de América Hoy, nunca va dejar de ser parte de la historia de América Hoy y hya mucho cariño y respeto para todos mis compañeros”, indicó la ‘rulitos’.

MELISSA FELIZ CON SU HIJA Y EL GATO

Por otro lado, Melissa Paredes comentó la polémica foto que subió a sus redes sociales donde se muestra al lado de su exesposo, Rodrigo Cuba, y a la hija de ambos. “Mientras haya una razón, un motivo tan importante como el que hay, tenemos que seguir así. para adelante. Si nos ponemos a pensar que es raro... es que cada familia es como es y punto”, dijo la también actriz.

“Al final del día hay que resaltar qué es lo más importante y lo demás pra atrás, ya pasó, hay que superarlo”, agregó.

