SE CONTAGIÓ. Las conductoras de América Hoy dejaron desconcertados a sus fanáticos luego de no aparecerse en el programa este martes. Choca Mandros y Mariella Zanetti las reemplazaron y minutos después de empezar el show, se comunicaron con Melissa Paredes.

Según indicó la esposa del Gato Cuba, dio positivo a Covid-19, por lo que tuvo que ausentarse de América Hoy, al igual que Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila. Asimismo, reveló que su esposo y su hijita se encuentran aislados de ella, y que la pequeña se someterá a una prueba de hisopado en el transcurso del día.

Por otro lado, reveló que entró en shock al conocer que tenía coronavirus y que solo alcanzó a ponerse la primera dosis de la vacuna, ya que la segunda la tenía programada para este martes. “Tanto tiempo trabajando y no me había tocado, pero creo que es algo que nos puede pasar a cualquiera y tomarlo con la mejor actitud. Lo único malo me parte el corazón escuchar a mi hija detrás de la puerta que quiere compartir conmigo”, dijo la conductora.

Por su parte, Janet Barboza también se enlazó en vivo con América Hoy y aseguró que, al igual que su compañera, no acude al programa por seguridad, ya que podría haberse contagiado. “Yo en mi casa vivo con mi hija, he pensado si ya la contagié, si yo también lo tengo, pero tengo tranquilidad, en mi casa tengo las dos dosis, me vacune”, dijo la rulitos.

Sin embargo, Ethel Pozo reveló que se realizó la prueba de descarte, al igual que su familia, y todos resultaron negativos. “Ya nos hicimos todos, ya salió negativo, y nada, hoy día me vuelvo a hacer, lo que América Televisión y GV indiquen como protocolo, nosotros ya salimos negativos todos y preocupados solo por Meli”, dijo la hija de Gisela Valcárcel.

Melissa Paredes cuenta que se contagio de COVID 19. Video: América TV

GISELA REGRESARÁ DE VACACIONES

Luego del susto por el contagio de Melissa Paredes, Choca Mandros indicó que Gisela Valcárcel, líder de GV Producciones, volverá de sus cortas vacaciones en el norte para atender la situación. Ethel Pozo no confirmó el regreso de su mamá pero dijo que sí está al tanto de lo sucedido.

TE PUEDE INTERESAR

Mavys Álvarez, la novia menor de Maradona en Cuba, reveló detalles de su prohibido romance

‘Pochito’ Dulanto, rasque con pana y elegancia a Benzema y compañía en Real Madrid

¡No lo perdonan! Ricky Martín parece ‘japonés’ con ‘arreglito’ en la cara y los memes explotaron