Melissa Paredes aclaró que no se molestó con Leslie Shaw por decirle ‘patas flacas’ a su pareja , el bailarín Anthony Aranda.

“Fue muy gracioso y la gente lo toma a mal. Quiero aclarar que ellos son amigos, se tienen confianza y no me molestó. En ningún momento me enfureció. Además, no tiene patas flacas, ellos son amigos y se ‘cochinean’ así”, dijo Paredes en ‘Préndete’.

NO QUIERE HABLAR DEL ‘GATO’ NI DE ALE VENTURO

En una de las reciente emisión de “Préndete”, Karla Tarazona y Kurt Villavicencio ‘Metiche’ incomodaron a Melissa Paredes luego que le preguntaran algunos detalles sobre el nacimiento de la hija de Rodrigo ‘Gato’ Cuba y Ale Venturo. En un inicio, el popular ‘Metiche’ le consultó a su compañera si era verdad los rumores que indican que por la tarde visitaría a Venturo en la clínica.

“Yo hoy tengo planes divinos con mi familia, con los míos y vienes acá inventarte. Déjenlos tranquilos, ¡ya!”, respondió con ironía la figura de Panamericana Televisión. Tras ello, Karla Tarazona le pidió a Melissa que brinde más detalles respecto al mensaje que envió por interno a la actual pareja de su exesposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

“Obvio, felicitándola, que sean felices. Y creo que ya, pasen la página, ya pasó más de un año. Estamos con nuevos planes, con nuevas parejas, con una nueva situación, todos. Yo creo que hay que dejar bastante atrás el pasado”, indicó Melissa Paredes bastante seria.