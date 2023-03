Melissa Paredes lamentó la actitud prepotente que tuvo Joselito Carrera con la Policía tras ser intervenido en Punta Hermosa, en el automóvil que manejaba la modelo Margely Tovar.

“Qué pena por Joselito, porque sabemos que es un chico lindo, respetuoso. A la Policía se le respeta, nos guste o no, tiene todo el derecho de pararte así no hayas cometido una falta porque estamos en estado de emergencia” , comentó en ‘Préndete’.

“Tienes que colaborar con la Policía, no ponerte de esta manera tan irrespetuosa y malcriada, qué vergüenza”, finalizó.

Por su parte, Joselito Carrera reconoció en ‘Mande quien mande’ que él y su acompañante habían tomado, pero la Policía les faltó el respeto.

María Pía cuadra a Joselito

María Pía Copello tuvo en su set de ‘Mande Quien Mande’ a Joselito Carrera luego que fuera intervenido por la Policía Nacional por ponerse faltoso junto a una exmodelo, cuando ambos estuvieron ebrios. La conductora se mostró disgustada que su compañero de América TV no pida disculpas a los efectivos.

“Ustedes dos saben que han tomado, la Policía los interviene, saben que están en falta, por qué no guardar silencio y acatar lo que dice la Policía. No se ven en las imágenes la forma, ¿no es inicio? Ok. Te hemos visto bastante alterado. La Policía es la máxima autoridad, y uno tiene que guardar respeto. ¿No crees que el trago te jugó en contra?” , dijo.

Incluso, Pía deslizó la idea que -según fuentes cercanas- el vehículo en el que se encontraba Joselito junto a una exmodelo venía manejando peligrosamente por Punta Hermosa.

“¿Por qué crees que pararon tu carro? Tenemos información que dicen que venían manejando como en zig zag, ¿es verdad eso?. ¿No hay ni una gota de arrepentimiento, de mea culpa? Algo que quieras decirle a la Policía. Venía una persona que había tomado y venía manejando, es ilegal. Es una falta grave, gravísimo. Te veo indignado y resignado, no pides disculpas”, agregó.