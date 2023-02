ENTIERRA SU PASADO. Melissa Paredes afirmó que está muy feliz con Karla Tarazona y Metiche en Préndete. La actriz lanzó un dardo a Ethel Pozo y América Hoy, ya que destacó el profesionalismo de sus nuevos compañeros.

“ Me lo paso superbién, estoy feliz de volver a la conducción en este programa tan bonito y con el esfuerzo que se hace, mis compañeros son unos capos y que me den esta oportunidad de volver a la conducción”, manifestó a Teledeportes.

Además, en un momento de la entrevista, afirmó que no sabía por qué había sido separada de América Hoy, programa de GV Producciones. “No sé por qué me sacaron”, dijo.

¿Qué pasó con Melissa Paredes y por qué Ethel Pozo marcó distancia?

A fines del 2021, Melissa Paredes fue ampayada con su entonces bailarín Anthony Aranda y tras el escándalo mediático fue separada de América Hoy, su entonces programa.

Luego de ello, la misma Ethel Pozo dijo entre lágrimas que estaba muy afectada por la separación de Rodrigo Cuba y Melissa Paredes; sin embargo, meses después aclaró que su excompañera no era de su circulo cercano.

