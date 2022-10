Brunella Horna se ausentó este lunes de América Hoy, luego de haber volado a Miami con su prometido Richard Acuña, después del escándalo que se desató cuando publicó unos videos de sus compañeros de programa asegurando que no habían pagado la cuenta de un restaurante que visitaron.

“¿Brunella ya no viene?”, se preguntó Ethel Pozo. “Te cuento, no te enteraste, resulta que nuestra compañerita después de la broma que hizo, haciéndole creer al Perú entero que éramos unos caradura, que no pagamos la cuenta y que pedimos canje, qué hizo, chapó su avioncito y se fue a Miami, no le ha importado nada”, explicó Janet Barboza.

En ese sentido, aseguró que le llama la atención que la rubia no estuviera este lunes en América Hoy. “ Parece que se la pegó en Miami y no regresó, es por eso que el sábado Gisela Valcárcel dio unas palabras pidiendo que prácticamente Melissa Paredes pise el set de América Hoy”, dijo la ‘rulitos’ generando la sorpresa de la hija de la ‘Señito’. “¿Está haciendo una broma?”, dijo sorprendida Ethel.

“En serio, ¿podemos llamar a Brunella? no me gustaría dar esta noticia sin que ella se entere”, indicó Janet mientras Ethel se mostró extrañada por la supuesta bomba. “Bueno, estamos en preventa, se sienten pasos, parece que quien se fue a Quito...”, agregó Janet Barboza dejando el tema en el aire.

Brunella Horna no apareció en América Hoy

