Melissa Paredes manifestó sentirse feliz por su regreso a la conducción y resaltó que su único propósito es divertir al público, más no generar polémica, tal es así que optó por ignorar el comentario que le hizo su compañera Karla Tarazona, quien le dijo a la actriz que en ‘Préndete’ se ‘compartía todo, pero menos los maridos’.

“Arrancar el 2023 trabajando es muy bonito. Estoy contenta y entusiasmada. Siempre habrá comentarios buenos, malos y todos son bienvenidos. Dios me ha dado todo lo que una mujer podría desear, tengo a mi hija a mi lado, que es mi motor y mi fuerza, pero sobre todo tengo salud y trabajo. Estoy agradecida con Dios, con la vida, así que hay que disfrutar lo que me viene pasando y olvidarse de lo malo. Soy una mujer que no se rinde nunca y siempre daré batalla a cada prueba que se presente en mi camino. Quiero dar la imagen de una mujer que lo puede lograr todo”, expresó Paredes.

Tu ingreso al programa ‘Préndete’ podría ser calificado como una provocación pues ahora van a competir en el mismo horario con tus excompañeros de ‘América hoy’...

Bueno, yo no lo veo como una provocación, estoy aprovechando la oportunidad, estoy feliz y más lo veo por el lado de divertir a la gente. Estoy contenta de volver a la televisión, divirtiendo y haciendo un programa bonito, tal como es ‘Préndete’. Les aseguro que se van a divertir mucho con el programa.

¿Te propusieron volver a la conducción en ‘América hoy’?

Eso son cosas que se manejan internamente, las decisiones no las tomo yo, sino también mi representante, el canal, en fin. Lo importante es que estoy aquí, en ‘Panamericana Televisión’ y con ‘Préndete’.

Tu regreso a la televisión ha generado ciertas críticas... ¿Te incomoda o te sientes mal por eso?

Ya estoy acostumbrada a eso (críticas), siempre he tenido gente que me quiere y la que no. Es algo natural, pero me quedo con los comentarios bonitos de las personas.

¿MELISSA PAREDES SE CASA CON ANTHONY ARANDA?

Por cierto, ya estás conviviendo con Anthony Aranda... ¿Hay planes de matrimonio?

Esa pregunta me la puedes hacer en otro momento, ahora estamos en ‘Préndete’, feliz y contenta por el estreno del programa. ¿Si todo está bien en mi relación? Estamos bien, tranquilos y felices.

¿Sientes que alguna crítica o comentario malintencionado puede opacar tu felicidad?

Del 100% de comentarios, el 95% son buenos, así que estamos felices.

