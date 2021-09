La modelo y bailarina Melissa Paredes se refirió a su puntaje en la última gala de “Reinas del show”. Según dijo, ella sintió que su puesta en escena fue correcta, pero el jurado buscaba algo más explosivo.

“En realidad no sé, yo sentí bien mi baile, pero también ellos esperan que alguien abra la gala con algo fuertísimo como están acostumbrados al show, y así como fuertes y piruetas no soy, pero la salsa me gustó, la sentí muy bien y linda”, señaló Paredes.

Asimismo, la también conductora del programa “América Hoy” se pronunció sobre sus declaraciones en “Reinas del show”, donde aseguró que la competidora más débil es Lady Guillén.

“Hay que darle ánimos, pero cuando te hacen una pregunta de quien de tus tus compañeros es la más débil hay que contestar y hay que ser sinceros. Siempre hay que incentivarla, pero si nos hacen la pregunta hay que responder”, dijo.

“Que no se lo tome personal, la competencia es muy alta y ella es la más débil, pero no porque no lo haga bien o lo haga mal, para nada, sino que esta competencia está muy alta”, añadió Paredes.

Como se sabe, debido a su bajo puntaje en la tercera gala del programa, Melissa Paredes cayó en sentencia y se enfrentará a Lady Guillén por su permanencia en “Reinas del show”.

VIDEO RECOMENDADO

Emilia Drago se rompió una costilla tras ensayo en “Reinas del show”