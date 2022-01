La modelo Melissa Paredes volvió a aparecer en el programa “Mujeres al mando” como conductora y aprovechó la ocasión para seguir comentando detalles de su nueva relación con el bailarín Anthony Aranda.

En la reciente edición del programa matutino de Latina Televisión, Paredes confesó que en el poco tiempo que lleva con Aranda ya han vivido un poco de todas las experiencias, incluso han protagonizado su primera pelea.

“No hemos peleado. Ah no, sí hemos peleado, pero no fue por celos”, aseguró Melissa Paredes. No obstante, la modelo prefirió no contar detalles sobre el motivo de la discusión: “No te voy a contar, eso lo cuento otro día”.

Asimismo, Melissa Paredes también se animó a contar que es lo que más le llama la atención de su nueva pareja, a lo que aseguró que es independiente y le gusta tomar la iniciativa en diversas situaciones.

“Me gusta que no es un hijito de mamá que tiene que esperar que le sirvan las cosas, que tú lo atiendas, toma la iniciativa”, aseguró Paredes, quien también reconoció que llama “bebé” y “amor” a Aranda.

Melissa Paredes le dice "Te amo" a su nueva pareja

