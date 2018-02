Melissa Paredes: Telenovela 'Ojitos hechiceros' arrasó con el rating en su estreno

Melissa Paredes se conmovió hasta las lágrimas al ver el primer capítulo de la novela ‘Ojitos hechiceros’, que alcanzo 22.9 puntso de rating, junto a su esposo el futbolista Rodrigo Cuba y su pequeña hija Mía.

En los primeros capítulos su personaje de ‘Estrella’ es interpretado por la niña Alessia Lambrushini de cinco años, quien aprende sus diálogos gracias a su madre María Lourdes, pues aún no sabe leer ni escribir.



“Este es un día muy especial por ser el estreno de la novela y tener la compañía de mi esposo e hija, me pone feliz... pero también me sentí super conmovida por las escenas de la historia y ver el inicio de ‘Estrella’”, comentó Melissa.

¿Te sientes identificada con la historia, con la pequeña ‘Estrella’ y sus sueños de ser artista?

Sí, en parte hay algo de eso. Todos siendo niños tenemos sueños y queremos lograr cosas, y ‘Estrellita’ es una niña que busca salir adelante como muchas historias que tenemos. Además, ahora que soy madre me parece muy fuerte todo lo que vive, sobretodo cuando su mamá la abandona.

Además, tu esposo Rodrigo Cuba te ha acompañó al estreno..

Es una fecha importante para mí y me apoya mucho. Me envió flores deseándome lo mejor en esta etapa, siempre es detallista conmigo.

¿Cómo tomas las críticas, en redes sociales, por tu debut actoral?

No entiendo las críticas porque aún no aparezco en pantallas, creo que primero deberían verme actuar por eso no les hago caso, hablan sin sentido. Además, estoy acostumbrada a las críticas, ya estoy curada.

Por otro lado, el ‘Gato’ Cuba dijo que apoyaba a su esposa. “Estoy contento por ella, sé de todo lo que se ha esforzado y me siento orgulloso de ella. Esto es el inicio de algo lindo porque se preparó durante todo el embarazo. La novela está linda, me impactó mucho, sobretodo la conexión del padre con la niña”, indicó el futbolista.



(E. C.)