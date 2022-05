La última semana estuvo marcada por un hecho más que polémico para la farándula peruana, y es que Melissa Paredes y Rodrigo Cuba reaparecieron frente a cámaras para contar sus versiones frente a la audiencia de conciliación que fue solicitada por la actriz para volver a definir la tenencia de la hija que tienen en común.

Como se sabe, la expareja no logró llegar a un acuerdo y el ‘Gato’ Cuba se encargó de dejar claro que rechaza tajantemente las intenciones de la actriz, quien pretende tener más tiempo con su hija. Tras este hecho, ambos protagonistas ofrecieron entrevistas a la televisión, pero no fueron los únicos, ya que sus padres también se vieron involucrados.

El futbolista que milita en el club Sport Boys del Callao ofreció una entrevista al programa “Magaly TV, la firme”, donde contó detalles desconocidos de su pasada relación con la madre de su hija. Por su parte, Melissa Paredes hizo lo propio en el programa “América Hoy”, donde conversó con Ethel Pozo.

LA DEFENSA DE RODRIGO CUBA

El padre del futbolista, Jorge Cuba, ofreció una entrevista al programa “Amor y Fuego” de Willax, donde desmintió las declaraciones de Melissa Paredes, quien afirmó que la familia del ‘Gato’ sabía de su separación. En su entrevista, el padre de Rodrigo Cuba aseguró que ni él ni su familia estaban enterados de su situación.

“ Primero quiero dejar en claro y desmentir a la madre, en el sentido de que ella siempre dice que su familia sabía (sobre la separación). Yo pregunto, el hermano de Rodrigo, que es el padrino de mi nieta, ¿lo sabía? No. La madre que adora a la nieta y está detrás de ella, ¿lo sabía? No. Yo, que soy quien está bancando a mi hijo, ¿lo sabía? No. Entonces de dónde sale la frase que toda su familia lo sabía, es una mentira más, basta de tantas mentiras, por favor ”, manifestó Jorge, notablemente indignado.

Asimismo, Jorge Cuba también le respondió a Melissa Paredes, quien dijo que Rodrigo Cuba no sufrió tras el ampay que protagonizó la actriz con el bailarín Anthony Aranda, esto ya que el deportista fue captado divirtiéndose con amigas e incluso besando a una mujer poco después de su separación.

“Yo quiero decirle a ella que Rodrigo no es actor para llorar en todas las cámaras, no sabe llorar, no es como otras personas que salen y lloran, y creen que están llorando, pero no están llorando”, acotó.

“La empleada que trabajaba con ellos dijo públicamente: ‘yo lo he visto sufrir y llorar al señor Rodrigo’. Aparte de eso, Rodrigo ha llorado en mi pecho, su madre lo ha visto llorar, su hermano lo ha visto llorar, entonces ¿Qué le pasa a esa señora?”, puntualizó.

LA MADRE DE MELISSA PAREDES RESPONDE

Mientras el padre de Rodrigo Cuba afirmaba que su familia desconocía la separación del futbolista y Melissa Paredes, la madre de la actriz aseguró que ella si tenía conocimiento del presunto acuerdo entre los protagonistas de la polémica antes del ampay que fue en octubre, pero que habían decidido vivir juntos hasta diciembre.

“ Por supuesto, yo sí sabía, no sé las fechas exactas, fue aquí en mi casa que ella vino a contarme: ‘mamá, hemos terminado’, pero fue mucho antes del ‘ampa y’. Me dijo: ‘No le digas a la mamá de Rodrigo, no lo sabe, él dice que lo va a manejar’. Estoy cometiendo una infidencia, pero em gusta hablar con la verdad”, aclaró Celia Rodríguez en ‘América hoy’.

Asimismo, en la misma entrevista, la madre de Melissa Paredes aseguró que mantenía una buena relación con la familia de Rodrigo Cuba, con excepción de su Padre Jorge Cuba, quien habría tenido actitudes racistas contra ella por su lugar de procedencia.

Así respondió cuando le preguntaron si había sentido algún tipo de discriminación: “Por supuesto, solamente por el lado de su padre. Yo a su padre lo he visto dos veces en la vida. Al matrimonio (de Rodrigo y Melissa) casi ni quiso ir, eso es lo que yo sé. En otra oportunidad que lo he visto, después al señor no lo he visto más”.

“Yo pienso, es un pensamiento mío que (discrimina) porque somos de Ventanilla como dijo el señor cuando declaró. El señor dice eso, entonces a partir de ahí digo bueno, porque es una ‘chola’ dijo. Deberían revisar todo, ‘chola de Ventanilla’ o no sé que querrá él un apellido a su altura”, agregó Celia Rodríguez.

Entrevista a la mamá de Melissa Paredes 5

En este sentido, ambas partes han mostrado que la polémica no se aclarará en el corto plazo, pero diversas figuras del espectáculo han pedido a Melissa Paredes y Rodrigo Cuba que se sienten a conversar por el bien de su pequeña hija.

VIDEO RECOMENDADO

Rebeca Escribens en contra de las declaraciones de la mamá de Melissa Paredes

Rebeca Escribens en contra de las declaraciones de la mamá de Melissa Paredes