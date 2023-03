Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba se lucieron juntos en el primer día de clases de su hija Mía, quien arrancó su etapa escolar este miércoles 1 de marzo.

La conductora del programa ‘Préndete’ compartió imágenes de esta fecha importante para su hija, donde su progenitor no podía faltar.

En una instantánea se logró ver cómo Melissa y Rodrigo compartieron un grato momento con los padres de los compañeros de su hija.

“Siempre en modo piñata nosotros. Primer día de kínder”, escribió Paredes como descripción de una fotografía.

Rodrigo ‘Gato’ Cuba también se mostró feliz por el primer día de clases de su pequeña y compartió una instantánea donde Mía juega con sus compañeras del kínder.

Melissa Paredes y Rodrigo 'Gato' Cuba celebran el primer día de clases de su hija. (Foto: @melissapareds).

Melissa confiesa que intentó renunciar a ‘Préndete’

Melissa Paredes conversó desde la intimidad de su casa con Karla Tarazona. La presentadora se sinceró y contó para las cámaras de ‘Préndete’ cómo tomó las críticas que recibió desde que se anunció su regreso a la TV luego que fuera retirada de ‘América Hoy’ por el ampay que protagonizó con el bailarín Anthony Aranda, cuando aún estaba casada con Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

“Todos decían. ¿Por qué la dejaron sin trabajo si ella es una mujer que necesita trabajar? Pero ahora que tienes trabajo, que por qué está ella, que por qué ella, que mejor ese programa se vaya. Tú eres la culpable de todo”, resaltó Karla.

Ante ello, Melissa le recordó a sus detractores que ella no es la única que está frente a ‘Préndete’, sino también sus compañeros de conducción y todo el equipo de producción. “Y yo digo, ¿no piensan en las personas que están detrás de todo esto? Tú (Karla) y Kurt se sacan la mugre en el día a día y soy testigo de ellos. Y me ponen a mí como si yo fuera la dueña del programa, hay una producción detrás que se saca la mugre, literal”, resaltó.

Para la exesposa de Rodrigo Cuba, las críticas a ‘Préndete’ surgen porque ella es parte de este proyecto. “Yo solo soy una más (en el programa), que mañana me pueden sacar o me pueden poner a un lado, y yo no me voy a hacer problema porque trabajo es trabajo, chamba es chamba”, enfatizó.

VIDEO RECOMENDADO