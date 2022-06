Rodrigo González y Gigi Mitre recibieron este jueves a Melissa Paredes, para una esperada entrevista en vivo en Amor y Fuego. La actriz llegó un poco tarde y dio a entender que nunca pensó en echarse para atrás, mensaje que aprovechó Peluchín para mandar su primer misil.

“Ella es cuentera, tantas mentiras que ya no sabemos”, dijo el conductor mientras su invitada obviaba el filudo dardo. “No los escucho bien por el retorno, pero ahí estamos”, dijo la exconductora de América Hoy.

Rodrigo González no claudicó y siguió atacando a Melissa Paredes. “La tenemos al frente, hemos hablado tanto de ella, hemos escuchado tanto de ella, hemos vistos tantos modos de Melissa Paredes que la pregunta es, ¿Hoy en cuál vienes?”, dijo directamente.

La actriz no se quedó callada y cuadró al conductor. “Oye, cómo que en cuál vengo... yo no los entiendo... una persona a la que le pasan cosas fuertes en su vida definiticamente no va ser la misma de siempre, hoy por hoy estoy más fuerte que nunca porque como dicen, lo que no te mata te hace más fuerte ”, indicó.

Rodrigo González volvió a arremeter contra Melissa Paredes y calificó su mensaje como ‘sacado de Google’. “Ya te mandaron tu octógono acá en el control maestro, alto en vistimización. Tú dices que te han pasado cosas fuertes en la vida, pero cariño, las cosas que te han pasado en la vida son producto de tus decisiones, no de cosas que vienen del cielo, no de mala suerte”, dijo Peluchín.

La actriz intentó defenderse y aseguró que hay situaciones que no son producto de las decisiones solo de uno mismo. “Hay cosas que se hacen de ambas partes y lamentablmente, todos salimos perjudicados acá”, dijo la exconductora.

