Merly Morello se pronunció sobre el comentado video, que compartió en su cuenta de TikTok, donde aparece con la actriz española Alex Béjar, a quien presentó como su ‘novia’. La actriz señaló que Alex es su amiga y no su pareja, y que a veces el público da importancia a cosas que no son relevante. Morello hace el doblaje del personaje ‘Sophia’ en la película ‘Una aventura gigante’.

“ Ese video fue grabado hace más de un mes, a nosotras nos sorprendió muchísimo que el video se haya hecho algo tan grande, sobre todo porque somos amigas. Fue un mal entendido al decir que es mi novia, es mi novia, pero en la película ‘Un retiro para enamorarse’ , donde participamos. Se hizo tendencia el video, pero no sé qué tan relevante pueda ser mi orientación sexual para los demás o sobre mi pareja o privacidad, pero bueno… vivimos en una sociedad donde a la gente le interesa demasiado cosas no importantes. No se debería hacer tendencia por algo así, pues no es relevante ni importante. Eso me sorprendió muchísimo, sin embargo, lo tomo con el mejor humor del mundo”, refirió Morello, quien meses atrás reveló ser bixesual.

¿Te incomoda que se escandalice sobre tu orientación sexual?

Más que fastidiarme, me parece triste que en el 2023 sigamos teniendo esa clase de mentalidad. Hemos avanzado muchísimo, pero nos falta mucho más.

¿Cómo está tu corazón actualmente?

No me gusta compartir sobre mi vida personal, es algo que no le debería interesar mucho a la gente. Estoy bien, tranquila y eso es lo importante. Es más fundamental de cómo me sienta como persona en mi trabajo, más de cómo está mi corazón. Mi vida privada es un tema mío, si hablo mucho podría darle puerta abierta para que los demás hablen del tema, así que prefiero que no sea así.

Por cierto, el jueves se estrenó la película animada ‘Una aventura gigante’… ¿Qué tal ha sido el reto?

Hacer doblaje es un nuevo mundo, es muy complejo hacer un personaje solo con tu voz, así que sentía mucha ansiedad de por medio y de hacer las cosas bien. Estaba muy nerviosa. Todo proyecto es difícil a su propia manera.

¿Qué tal te ha parecido el respaldo del público?

He recibido buenos comentarios, así que estoy feliz. Vamos a ver qué tal nos va, espero que la gente consuma productos peruanos. Es súper importante empezar a consumir más productos peruanos si queremos ver más evolución. El cine peruano no es tan apreciado como debería ser, sin embargo, es bastante criticado.

¿Hay proyectos para hacer cine en el extranjero?

Me gustaría trabajar en Europa y probar suerte. Mi sueño es ayudar a que el cine peruano no solo se quede en el Perú ni se consuma aquí, sino en el resto del mundo y que el Perú se convierta en un lugar donde la gente quiera venir a trabajar en cine. Ese es mi sueño, lograr que el Perú sea eso. Además, también me encantaría hacer producciones para otros países.

¿Te gustaría actuar en ‘Al fondo hay sitio’?

Nunca he estado en la serie, pero si Gigo (Guionista) me dice: ‘Tenemos esta propuesta o personaje…’ Si me gusta y estoy de acuerdo, claro que sí, por qué ¿no?.





