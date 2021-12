Ethel Pozo y Yaco Eskenazi cerrarán con broche de oro la temporada 2021 de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, con un duelo culinario que promete muchas sorpresas. Conductores también adelantaron que aún no saben si volverán en 2021, aunque esperan volver a compartir el espacio en la pantalla chica.

Este domingo te veremos cocinar en Mi mamá cocina, frente a tu compañero Yaco Eskenazi, ¿el tiempo te jugó en contra?

El tiempo no me jugó en contra, solo que a Yaco le dieron más tiempo, algo pasó con el tiempo que le dieron a Yaco, pareciera que se detuvo (risas). Pero sí, cuando estás en la cocina te pones super nervioso.

¿Qué tal la dupla con Arturo Piedra, el chef que te acompañó en la cocina?

Arturo Piedra es lo máximo, tuvimos mucha complicidad en la cocina, su receta estaba riquísima y nuestra comida salió perfecta y a tiempo.

¿Y qué tal Yaco, quien fue tu competencia?

Yaco es mejor jugando fútbol que en la cocina. Pero, no es justo, me gustaría algún día verlo cocinar sin que nadie lo ayude, porque en este programa lo han ayudado.

¿Ethel Pozo conquista por el estómago?

Suelo cocinarle a mi novio Julian, me gusta engreírlo. También me gusta engreír a mis hijas, ellas están acostumbradas a mi sazón desde chiquitas, así que me gusta siempre cocinarle a mi familia y a los que amo.

Este es el último programa de Mi mamá cocina, ¿cuál es tu balance de esta temporada?

Año a año el programa vende más alegría y diversión, cada domingo es único y, la verdad, estamos contentos con el cariño de la gente. Me alegra que el público siempre esté pendiente los domingos a la 7 de la noche y que se le haya hecho costumbre terminar su domingo familiar viendo Mi mamá cocina. Mi mamá cocina es un proyecto bendecido porque desde el primer día tuvo mucha acogida del público.

¿El próximo año volveremos a ver a la dupla Ethel y Yaco?

No sabemos, pero espero que sí volvamos a ver a la dupla Ethel y Yaco el próximo año. Hay muchas novedades para el 2022, pero nosotros aún no podemos decir nada. Solo quiero agradecerle a Gv Producciones y al canal por haber confiado en nosotros.

