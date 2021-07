La exparticipante de “Combate” y “Esto es guerra”, Michela Elías, se alejó desde hace algunos meses de la televisión y se mantuvo bastante activa en redes sociales. Ahora, se ha convertido en noticia tras confesar que lucha contra la depresión.

A traves de sus stories en su cuenta oficial Instagram, la joven se sinceró y narró su difícil lucha contra la depresión desde hace algunos años. Según contó, hay días en los que se encuentra bien, y otros en los que prefiere no levantarse de la cama.

“Hola, no es fácil poner esto, pero haré mi mayor esfuerzo. Hace ya unos años sufro de depresión, esto es algo que solo personas muy cercanas a mi conocían. Es algo que he tratado con medicamentos, ayuda y demás”, reveló Michela Elías.

“Hay días que me puedo sentir bien, y otros días que nadie me levanta de mi cama, no tengo ganas o no encuentro motivos para poder siquiera levantarme de la cama y solo me la paso llorando hasta no poder más y teniendo todo tipo de pensamientos”, añadió la exchica reality.

Michela Elías se sinceró y habló de su lucha contra la depresión. (Foto: Captura de IG)

Asimismo, Michela aseguró que volverá a pedir ayuda para luchar contra la depresión debido a un reciente episodio que vivió. Además, la joven deportista también envió un mensaje a todas las personas que luchan contra esta situación.

“El día de ayer tuve un episodio bastante feo, no solía tenerlos hace algún tiempo, en el que me lastimé a mi misma y he decidido volver a buscar la ayuda que estoy necesitando. Lo comparto porque quizás algunos de ustedes también necesitan ayuda, pero no se atreven a pedirla o sienten que no confían en nadie”, contó Michela.

“No está mal hacerlo, no podemos con todo nosotros solos. Siempre intento ser la chica alegre que quiere arrancarle la sonrisa a todos los que me rodean, incluso cuando yo puedo estar destruida por dentro. Gracias a todas esas personas de mi entorno que siempre han estado conmigo en esto”, agregó Michela Elías.

