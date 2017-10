Michelle Alexander maneja su productora con sus hijos y da consejos a emprendedoras | Para Ellas

Para ellas.-



​Michelle Alexanderes una fábrica de éxitos. Con su empresa ‘Del Barrio Producciones’, ha llevado a la cima a muchas teleseries peruanas. Ella nos cuenta cómo se organiza y que no está sola en el negocio, pues trabaja con sus dos hijos, Francisco y Adriana.

Pasaste de la ingeniería a los sets de televisión...

Estudié dos ciclos de Ingeniería para darle gusto a mis padres, pero yo sabía que no era mi pasión profesional, así que lo dejé y empecé lo que desde hace muchos años es mi vida: la televisión. Recuerdo con mucho cariño a Lucho Llosa, que me dio la oportunidad de dirigir.



¿Es muy difícil mantener una empresa exitosa en nuestro país?

Creo que es igual en cualquier lugar del mundo. Para que una empresa se fortalezca y crezca, necesita dedicación, amor, pasión y hacer siempre lo mejor.



Pero no trabajas sola...

No podría trabajar sola, todo lo hacemos en equipo con mis hijos. Francisco es director y Adriana es productora ejecutiva. Sinceramente, yo me ocupo de la parte operativa, cada quien tiene muy bien definidas sus funciones. Por ejemplo, yo no hablo de sueldos con los actores, a ellos los impulso a dar lo mejor de sí en pantalla.



¿Cuál es el siguiente paso?

Tenemos un proyecto para hacer cine, pero en un par de años. Todo llega en su momento.



Un consejo a las emprendedoras.

Nunca bajar la guardia y armarse de mucha paciencia para perseverar, aun en los momentos más difíciles. Necesitamos coraje para salir adelante, pero sin perder de vista la preparación académica.





